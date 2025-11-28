Aderhe exige en las Cortes el cumplimiento inmediato del acuerdo para abrir la unidad de hemodiálisis en el hospital de Hellín

La Asociación de Enfermos Renales del Área de Hellín (Aderhe) reclamaba en las Cortes de Castilla-La Mancha el cumplimiento inmediato del acuerdo aprobado por unanimidad hace un año para crear una unidad de hemodiálisis en el Hospital de Hellín. Representantes de la entidad, ... acompañados por pacientes renales del área -varios de ellos desplazados hasta Toledo, recordaron ante los grupos políticos el impacto que tiene este retraso en la vida de quienes dependen de esta terapia.

«No existe aún un calendario, ni una fecha de apertura, ni avances materiales y ni siquiera la especialidad de Nefrología figura en la plantilla orgánica del Hospital de Hellín», señalan desde la Asociación, que señala que no piden »privilegio«. »Lo que pedimos es equidad sanitaria y el cumplimiento de la ley», señalaban sus portavoces.

La asociación, que fue recibida en las Cortes por el presidente del PP regional, Paco Núñez, ha lamentado que Albacete es la única provincia que solo cuenta con una unidad de hemodiálisis, a pesar de que el área sanitaria de Hellín es la que más lo necesita por la distancia y la dificultad de los desplazamientos.

En su intervención ante el Pleno, el consejero de Educación, Amador Pastor, -ante la ausencia en el Pleno del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz- ha asegurado que el Gobierno regional, a través del Sescam, «ha venido realizando las actuaciones comprometidas», entre ellas el informe de idoneidad técnica para la implantación de la unidad. Sin embargo, ha advertido de que la puesta en marcha inmediata presenta «dificultades técnicas y operativas», especialmente en lo relativo a garantizar seguridad clínica, disponibilidad de profesionales especializados y cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.

El Ejecutivo autonómico ha reiterado su «deseo» de implantar la unidad de hemodiálisis en Hellín, insistiendo en la necesidad de asegurar «las máximas garantías técnicas y científicas respecto a la seguridad del paciente» y de evitar desplazamientos gravosos siempre que sea posible.

«Explicaciones insuficientes»

Aderhe considera insuficientes las explicaciones del Gobierno regional y recuerda que la equidad sanitaria es un derecho recogido tanto en la Ley General de Sanidad como en el Estatuto de Autonomía. La asociación subraya que el retraso no es un simple trámite administrativo, sino un «perjuicio real» para quienes dependen de un tratamiento vital. En este sentido explican que para una persona en hemodiálisis un año supone más de 150 tratamientos y más de 150 desplazamientos obligados, muchos de ellos por carreteras de montaña en la zona geográfica «más dispersa y con mayor pendiente media de Castilla-La Mancha». Además, han recordado que miles de ciudadanos apoyaron la petición con sus firmas y que se han elevado quejas al Defensor del Pueblo por los problemas detectados en el centro concertado al que los pacientes deben acudir actualmente.

En la misma línea, se expresó el diputado del Partido Popular Juan Antonio Moreno Moya encargado de formular la pregunta al Gobierno regional. «Para la Administración puede ser un trámite; para los pacientes, ha sido un año de agotamiento físico, emocional y sanitario», aseguraba Moreno Moya, que explicaba que hay alrededor de 40 pacientes de estas comarcas que tienen que ir a diálisis. «Además de los datos de los pacientes que son atendidos en el Hospital de Albacete, hay en la zona 23 pacientes que son atendidos en la clínica Avericum de Albacete; y 3 pacientes en la vecina Región de Murcia, concretamente en Caravaca, explicaba Moreno Moya, que recordaba que la petición de una unidad de hemodiálisis »no va de colores políticos, va de vidas humanas, de dignidad y de calidad de vida».

Por último, Aderhe reclama que el Gobierno establezca de forma inmediata un calendario concreto, incluya la dotación en los presupuestos y garantice que la unidad de hemodiálisis de Hellín sea una realidad sin más demora.