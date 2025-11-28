Suscribete a
Aderhe exige en las Cortes el cumplimiento inmediato del acuerdo para abrir la unidad de hemodiálisis en el hospital de Hellín

La asociación denuncia que hace un año las Cortes regionales apoyaron por unanimidad la iniciativa y reclama un calendario y dotación presupuestaria. «Lo que pedimos es equidad sanitaria y el cumplimiento de la ley», señalan

Las donaciones renales baten récord en Castilla-La Mancha: 78 en los diez primeros meses de 2025

La asociación lamenta que Albacete es la única provincia que solo cuenta con una unidad de hemodiálisis
La Asociación de Enfermos Renales del Área de Hellín (Aderhe) reclamaba en las Cortes de Castilla-La Mancha el cumplimiento inmediato del acuerdo aprobado por unanimidad hace un año para crear una unidad de hemodiálisis en el Hospital de Hellín. Representantes de la entidad, ... acompañados por pacientes renales del área -varios de ellos desplazados hasta Toledo, recordaron ante los grupos políticos el impacto que tiene este retraso en la vida de quienes dependen de esta terapia.

