El acusado del triple crimen de Chiloeches: «Recibí un golpe y le di [con la bayoneta] a todo lo que se movía o gritaba»

En la primera sesión del juicio por el triple crimen de Chiloeches, el abogado defensor de Fernando P., José María de Pablo, sorprendió al jurado popular con una declaración tajante: «Voy a ser honesto. Mi cliente es culpable y no me voy a ... oponer a que le condenen. Ustedes le condenarán y deben condenarle porque es culpable. El problema es que se le pide una condena superior a la que le corresponde».

Con este alegato inicial, el letrado dejó clara la estrategia de defensa, centrada no en negar los hechos, sino en discutir la calificación y la proporcionalidad de la pena solicitada.

En esa misma línea se desarrolló la declaración del acusado, Fernando P., quien relató que la tarde del 12 de abril estuvo en casa de su abuela consumiendo alcohol y drogas junto a una mujer llamada Windy, con quien mantenía «encuentros esporádicos para consumir y mantener relaciones». Posteriormente, acudieron a un bar donde él tenía una deuda pendiente y continuaron bebiendo cerveza y consumiendo cocaína.

Fernando explicó que, bajo los efectos de múltiples sustancias, barajaron distintos planes delictivos durante la tarde: entrar en un piso mediante una escalera, robar en un cajero e incluso realizar un «vuelco» a un traficante. Tras fracasar esos intentos, decidieron dirigirse al chalet de Chiloeches. Aclaró que Cristian no participó en esa decisión ni en el robo: «Le robamos el plan a Cristian… Actué por mi cuenta», señaló.

Añadió también que él fue quien condujo el vehículo durante todo el trayecto. Al llegar a la urbanización, David se marchó con el coche y él se dirigió a pie hacia la vivienda.

Según su relato, en un primer momento se equivocó de casa porque estaba «muy drogado». Declaró que pensaba que la vivienda estaba vacía, ya que «no había coches ni luces». Aquella noche portaba una bayoneta que llevaba «habitualmente».

Una vez en el interior, subió a la planta superior y comenzó a registrar cajones hasta que, «de manera sorpresiva», apareció un hombre que lo empujó con fuerza. Fernando afirmó que recibió varios golpes y que, en ese estado, «le di [con la bayoneta] a todo lo que se movía y gritaba», reconociendo así ser el autor de las tres muertes.

Al ser preguntado cómo pudo matar a un hombre de mayor complexión, respondió que estaba «histérico, loquísimo», completamente alterado por el consumo de drogas, y aseguró que, de haber estado sobrio, «no hubiese sido capaz».

Reconoció igualmente que no recuerda con precisión dónde atacó ni cómo, y que parte de lo que sabe lo ha deducido de las imágenes mostradas durante el juicio. También admitió que prendió fuego a la vivienda, aunque no recordó de qué manera lo hizo; afirma que lo deduce porque era la única persona dentro. Contó incluso que, mientras la casa ardía, él continuó rebuscando objetos para robar. En su huida perdió parte de lo sustraído, incluido su teléfono móvil.

A preguntas de su abogado, insistió en que no tenía intención de matar, sino de robar para conseguir dinero con el que pagar sus deudas por drogas y mantener su consumo.

«En ese momento hubiese sido capaz de cualquier cosa para obtener dinero», reconoció.