La actriz Abigail Tomey, pregonera de la Semana Santa 2026 de Guadalajara

La Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Guadalajara ha elegido a la actriz Abigail Tomey como pregonera oficial de la Semana Santa 2026 de la capital alcarreña.

El pregón tendrá lugar el Viernes de Dolores en la Concatedral ... de Santa María a las 20.00 horas. La elección de Abigail Tomey responde a la vinculación de artista con el mundo de la cultura local, asó como la gestión cultural, según ha informado la Junta de Cofradías por nota de prensa.

Tomey nació en Madrid en 1974, pero a los 8 años se trasladó a Guadalajara con su familia. Estudió en el Colegio Sagrado Corazón y posteriormente en los Salesianos.

Es Licenciada en Gestión Comercial y Marketing por ESIC Madrid, tuvo también un acercamiento a las Ciencias Políticas en la UNED y cursó un Master en Gestión Cultural en el ICCMU de la Universidad Complutense de Madrid.

Completó su formación en música y danza en el Conservatorio de música 'Sebastián Durón' y en la Escuela de folklore de la Diputación.

Su trayectoria artística ha estado vinculada principalmente al mundo del teatro clásico. Comenzando en sus inicios en el recordado Grupo de Teatro Antorcha de nuestra Ciudad o el Orfeón Santa Teresa para llegar a Madrid donde participó en obras como 'El retrato de Dorian Grey', 'Corona de amor y muerte', 'El Alcalde de Zalamea', 'Don Juan Tenorio' interpretando a Doña Inés, 'Eloísa está debajo de un almendro' o 'Los intereses creados'.

En la provincia de Guadalajara ha participado, en diferentes proyectos culturales como El Festival Medieval de Hita, Cortometrajes con la productora Bidefeis y desde el año 1992 forma parte activa del grupo Gentes de Guadalajara, responsable del Tenorio Mendocino, que ha dirigido nueve años.

En la actualidad es propietaria en Guadalajara del Estudio de Teatro y Oratoria que lleva su nombre, donde imparte clases de interpretación y de formación en oratoria para profesionales y estudiantes.