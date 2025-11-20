Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un juzgado condena a Meta a pagar 479 millones de euros a decenas de medios por competencia desleal

La actriz Abigail Tomey, pregonera de la Semana Santa 2026 de Guadalajara

El pregón tendrá lugar el Viernes de Dolores en la Concatedral de Santa María a las 20.00 horas

Dónde ver las mejores Semanas Santas en Castilla-La Mancha

La actriz Abigail Tomey, pregonera de la Semana Santa 2026 de Guadalajara

ABC

La Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Guadalajara ha elegido a la actriz Abigail Tomey como pregonera oficial de la Semana Santa 2026 de la capital alcarreña.

El pregón tendrá lugar el Viernes de Dolores en la Concatedral ... de Santa María a las 20.00 horas. La elección de Abigail Tomey responde a la vinculación de artista con el mundo de la cultura local, asó como la gestión cultural, según ha informado la Junta de Cofradías por nota de prensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app