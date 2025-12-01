La actividad emprendedora en Castilla-La Mancha crece y se iguala a la media nacional, con un fuerte impulso de las mujeres

La actividad emprendedora continúa avanzando en Castilla-La Mancha. El informe GEM 2024-2025 revela que la tasa de actividad emprendedora (TEA) en la región ha subido 0,2 puntos, situándose en el 7,2% y alcanzando así la misma cifra que la media ... nacional. Este incremento, calificado como «ligero» por los responsables del estudio, confirma que el ecosistema emprendedor mantiene una trayectoria dinámica y estable.

La presentación del informe se ha celebrado esta mañana en el aula magna del edificio Melchor de Macanaz, en un acto que ha contado con la participación del rector de la UCLM, Julián Garde; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres; la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional y coautora del informe, Ángela González; y la decana de la Facultad de Económicas y Empresariales, Ángela Triguero.

Uno de los datos más relevantes de esta edición es el incremento del emprendimiento femenino, que sube 1,8 puntos respecto al ejercicio anterior. Por primera vez, la brecha con la TEA masculina prácticamente desaparece: los hombres presentan un 7,3% y las mujeres un 7,1%.

La vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional y coautora del informe, Ángela García, destacó que «por primera vez, la brecha de género se elimina en la TEA, porque la diferencia no es significativa», lo que refleja un avance sostenido del emprendimiento entre las mujeres de la región.

El informe confirma además un cambio notable en el tramo de edad más joven. Entre los 18 y 24 años, la tasa de emprendimiento alcanza los 9,2 puntos, la cifra más alta de los últimos cinco años y muy por encima del 1,8% registrado en ejercicios anteriores. Para González, este salto «demuestra que los jóvenes se están movilizando».

Un ecosistema estable y con mejoras en innovación

En cuanto al patrón de negocio, las características se mantienen similares a las de años previos. La mayoría de las empresas continúan siendo de pequeño tamaño, -el 90% que no supera los cinco trabajadores-, y se concentran en el sector servicios, especialmente en actividades orientadas al consumo local.

Aunque se observa un retroceso en la presencia internacional y una baja intensidad tecnológica, sí se detecta un crecimiento en la intención de innovar, tanto en productos como en procesos. Según González, las iniciativas muestran una mayor preocupación por la digitalización y la sostenibilidad, elementos que comienzan a incorporarse en los modelos de negocio emergentes.

El rector Julián Garde valoró positivamente esta evolución y recordó que la Universidad trabaja en un «plan muy ambicioso para formación y certificación en competencias digitales para toda la ciudadanía», que busca fortalecer la cualificación técnica de quienes emprenden.

Durante la presentación, tanto Garde como Rafael Torres destacaron el valor de la colaboración entre instituciones para fortalecer el ecosistema emprendedor. En este sentido, el presidente de la Fundación Globalcaja HXXII puso en valor la «situación de igualdad, a veces superior, con respecto al resto de España» y el talento del emprendimiento femenino, que consideró «impresionante».

Por su parte, la consejera Patricia Franco subrayó otros indicadores positivos del informe, como el aumento del emprendimiento en zonas rurales, la mayor preocupación por la sostenibilidad y, especialmente, la caída de 20 puntos en la motivación de emprender por falta de oportunidades laborales. Aunque esta motivación sigue ocupando el primer lugar, Franco destacó que «es una señal de los buenos datos de afiliación de la región».

El informe GEM Castilla-La Mancha analiza cada año los valores, actitudes y percepciones que determinan el comportamiento emprendedor de la población, así como la opinión de expertos sobre el contexto económico y social. Con este diagnóstico, ofrece una serie de indicadores que permiten evaluar la evolución del ecosistema emprendedor y orientar las políticas públicas de apoyo a la creación de empresas.