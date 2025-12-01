Suscribete a
La actividad emprendedora en Castilla-La Mancha crece y se iguala a la media nacional, con un fuerte impulso de las mujeres

El informe GEM 2024-2025 sitúa la TEA regional en el 7,2%, dos décimas más que en el estudio anterior. Destaca un avance de 1,8 puntos en el emprendimiento femenino, que permite la eliminación de la brecha de género

Castilla-La Mancha impulsará 18 espacios de 'coworking' para emprendedores a partir del próximo año

La presentación del informe GEM se ha celebrado esta mañana en el aula magna del edificio Melchor de Macanaz del campus de Albacete
F.F.

Toledo

La actividad emprendedora continúa avanzando en Castilla-La Mancha. El informe GEM 2024-2025 revela que la tasa de actividad emprendedora (TEA) en la región ha subido 0,2 puntos, situándose en el 7,2% y alcanzando así la misma cifra que la media ... nacional. Este incremento, calificado como «ligero» por los responsables del estudio, confirma que el ecosistema emprendedor mantiene una trayectoria dinámica y estable.

