Suscribete a
ABC Premium

Activado el Meteocam en la provincia de Albacete por lluvias de hasta 40 litros en una hora en la comarca de La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso naranja por riesgo de tormentas y granizo en la zona oriental de esta comarca albaceteña. La Aemet también ha desplegado el aviso amarillo para las provincias de Cuenca y Guadalajara

Mario Picazo alerta a estas zonas de España por la llegada de lluvias torrenciales tras la dana Alice: «Podría provocar inundaciones»

En caso de emergencia, se aconseja llamar al 112 y seguir las indicaciones de los servicios de Protección Civil
En caso de emergencia, se aconseja llamar al 112 y seguir las indicaciones de los servicios de Protección Civil

ABC

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado este lunes, a las 17:30 horas, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en fase de alerta (situación operativa 0) en la provincia de Albacete, tras el aviso naranja emitido por la ... Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app