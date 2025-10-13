Activado el Meteocam en la provincia de Albacete por lluvias de hasta 40 litros en una hora en la comarca de La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado este lunes, a las 17:30 horas, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en fase de alerta (situación operativa 0) en la provincia de Albacete, tras el aviso naranja emitido por la ... Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso afecta a la comarca de La Mancha albaceteña, donde se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, con mayor probabilidad en la parte oriental de la comarca. Según la previsión de la Aemet, el fenómeno de nivel naranja se mantendrá activo hasta las 19:59 horas, seguido de un aviso amarillo por lluvias (15 mm/h) y tormentas, vigente hasta la medianoche.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, se ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención para que activen medidas de prevención y seguimiento ante posibles incidencias.

La Junta ha recordado que un aviso de nivel naranja implica la posibilidad de lluvias muy fuertes en un corto espacio de tiempo y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios, no circular por zonas inundadas o cauces secos y retirar objetos exteriores susceptibles de ser arrastrados por el agua.

Aunque el Meteocam solo está activado en Albacete, la Aemet ha extendido los avisos amarillos a amplias zonas de Cuenca y Guadalajara, donde se prevén lluvias con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas localmente fuertes, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas intensas de viento. Los avisos estarán activos hasta las 23:59 horas de este lunes en comarcas como La Mancha conquense, la Serranía de Cuenca, la Alcarria y la Paramera de Molina.

En caso de emergencia, se aconseja llamar al 112 y seguir las indicaciones de los servicios de Protección Civil.