El proyecto de Acero Verde de Hydnum Steel en Puertollano creará becas de excelencia y una empresa de IA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado Puertollano este martes para asistir a la presentación de los resultados del Plan de Participación Ciudadana de la empresa Hydnum Steel, que construirá una planta de Acero Verde en la localidad ciudadrealeña.

En julio de 2024, el Consejo de Gobierno aprobó la Declaración de Interés Regional y también la de Proyecto Prioritario a la planta de acero verde de Hydnum Steel, que supondrá una inversión de más de 1.600 millones de euros y la creación de 509 puestos de trabajo directos en la localidad en un primer momento y que se estima que llegará a más de 1.100 empleos directos posteriormente.

Page ha dicho durante su intervención que en Castilla-La Mancha «estamos prendados de este proyecto, y antes de la idea, y de los que la tuvieron», un proyecto «ilusionante, precioso que aquí encontró a gente muy predispuesta, la sociedad de Puertollano, y muy preparada» en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha se implicó «sin pedir nada a cambio -solo que los empleados sean de aquí- porque se trata de una energía limpia y de una administración limpia, y porque no tenemos problemas en ir de la mano de los empresarios«.

También ha resaltado que «hay pocas ciudades como Puertollano donde tanta gente esté relacionada, mentalizada preparada, formada, habituada a trabajar en el sector industrial y dentro del industrial, en el energético. Esto ya es mucho y por supuesto mucha ambición de ciudad, mucha ambición de región por asumir proyectos«.

Ha añadido que «todo el mundo tiene muy claro que el papel importante de la administración es ayudar, estimular, facilitar, despejar burocracia, intentar por todos los lados allanar, dar confianza, generar ambientes de estabilidad, cosa que aquí tenemos probablemente de manera muy excepcional en España, de previsibilidad, de una relativa garantía, seguridad, que cuando los proyectos son tan complejos como este es más necesario«.

En este punto, el presidente regional ha anunciado que el proyecto de Acero Verde de la empresa Hydnum Steel va a contar con la declaración inicial de Singular Interés, que «será un aval más que suficiente y sobrado, no solo para la financiación, sino para abrir puertas y para consolidar este proyecto«, del que ha dicho que »tiene alma« y que »probablemente es el de mayor envergadura que tiene Castilla La Mancha por su perspectiva y por su profundidad sin ninguna duda en el ámbito industrial«.

Por su parte, la CEO de Hydnum Steel, Eva Maneiro, ha anunciado que las dos próximas acciones en Puertollano será fijar en el municipio la sede de la empresa SBAYT, especializada en soluciones avanzadas en el entorno nativo digital y de la inteligencia artificial, y la creación del programa de becas de excelencia 'Agustin Escobar´ para ayudar a los jóvenes de Puertollano en los estudios de referencias dentro del ámbito de la sostenibilidad.

También ha alabado Page el proceso de participación que ha impulsado la empresa para contar con la opinión de los ayuntamientos, los vecinos, los organismos y asociaciones y los empresarios con respecto al proyecto. Y ha dado la enhorabuena toda la corporación municipal, al alcalde, a todos los colectivos que han participado. «No os sorprendáis de que esta ciudad participe ni en las encuestas ni en ninguna otra cosa porque realmente es lo que demuestra. Es una ciudad muy abierta, muy dinámica, muy participativa. No ha sido siempre beneficiada ni por la historia ni a veces por la política, y menos aún por por la administración. Pero lo cierto y verdad es que la mayor parte de lo que tiene Puertollano se lo ha ganado a pulso«.

Con relación a este proceso de participación, la empresa ha ofrecido los resultados de una encuesta que sitúa en un 4,8 sobre 5 la aceptación ciudadana y social por este importante proyecto.

El objetivo de Hydnum Steel, S.L., perteneciente al Grupo Russula, es crear una planta industrial de producción de bobinas de acero mediante la utilización de energías limpias, de forma que la huella de carbono del producto final represente un 98 por ciento de reducción respecto a la generada con los procesos actuales basados en la ruta BF-BOF, alto horno y horno de oxígeno. La actuación contemplada para este proyecto en Puertollano es de casi 200 hectáreas.

La empresa construirá una línea de producción con una capacidad de 1,5 millones de toneladas de acero laminado en caliente, mediante la ruta de horno de arco eléctrico así como hierro de reducción directa de terceros, que finalizará en 2026. En una segunda fase, se construirá la planta de reducción directa de hierro usando hidrógeno verde para la producción de los reducidos de hierro y que finalizará en 2029.