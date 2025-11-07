Suscribete a
ABC Premium

Abengózar acusa a Vox de «pura hipocresía» y reprocha al PP que siga siendo su socio en Castilla-La Mancha

La portavoz socialista critica el discurso de Vox sobre el Estatuto, pide a Núñez que se sitúe «detrás de Page» en defensa de la PAC y cuestiona la enmienda a la totalidad del PP a los presupuestos de 2026

Vox denuncia que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha busca «aumentar la industria política mientras las familias siguen sufriendo»

Ana Isabel Abengózar, portavoz del Grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha
Ana Isabel Abengózar, portavoz del Grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha

ABC

Toledo

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha arremetido este viernes contra Vox y ha reprochado al Partido Popular que mantenga acuerdos de gobierno con esta formación en distintas instituciones de la región. Abengózar ha considerado «terrorífico» ... que el PP siga siendo socio de un partido que, a su juicio, «desprecia» Castilla-La Mancha y su marco autonómico. «Si el PP cree que Vox es terrorífico para esta región, lo que es terrorífico es ver cómo el PP sigue callando y sigue siendo su socio de gobierno», ha afirmado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app