Abengózar acusa a Vox de «pura hipocresía» y reprocha al PP que siga siendo su socio en Castilla-La Mancha

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha arremetido este viernes contra Vox y ha reprochado al Partido Popular que mantenga acuerdos de gobierno con esta formación en distintas instituciones de la región. Abengózar ha considerado «terrorífico» ... que el PP siga siendo socio de un partido que, a su juicio, «desprecia» Castilla-La Mancha y su marco autonómico. «Si el PP cree que Vox es terrorífico para esta región, lo que es terrorífico es ver cómo el PP sigue callando y sigue siendo su socio de gobierno», ha afirmado.

La portavoz socialista ha señalado que Vox habla del Estatuto de Autonomía en términos que, asegura, son incompatibles con ejercer un cargo público en la comunidad. Por ello, ha instado a la formación a abandonar sus escaños o renunciar a sus retribuciones. «Mientras tanto, lo que están haciendo sus cuatro diputados es pura hipocresía», ha dicho, calificando de «indignante» que Vox «desprecie así a la autonomía que les paga el sueldo».

Abengózar ha insistido en que Vox es «el partido más caro de la historia de esta región» y ha sostenido que no ha renunciado a ninguna subvención, sino «todo lo contrario», para después añadir: «Ya sabemos que el dinero de los castellanomanchegos que reciben lo mandan a su partido a nivel nacional, no sabemos muy bien para qué».

«Tres días de turismo» en Bruselas

La portavoz socialista también ha criticado el reciente viaje del presidente regional del PP, Paco Núñez, a Bruselas, al que ha calificado de «tres días de turismo». Le ha preguntado «¿dónde están sus propuestas?» y «¿qué conclusión han sacado?», recordándole que el interlocutor válido en la defensa de la Política Agraria Común (PAC) es el Gobierno de Castilla-La Mancha, que -según ha indicado- lleva meses trabajando contra una posible reforma perjudicial para el campo de la región.

Por ello, ha pedido a Núñez que se sitúe «detrás de Page» en esta reivindicación y que se sume «a una defensa conjunta del sector primario». «Eso sería lo más honrado y lo más útil que podría hacer cuando habla de la defensa del campo de Castilla-La Mancha», ha asegurado.

Abengózar ha subrayado que el presidente Emiliano García-Page ya trabaja con el Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo para frenar un planteamiento comunitario que, afirma, supondría un golpe para agricultura y ganadería. Ha reclamado al PP que «se ponga a trabajar» en la misma dirección.

Noticia Relacionada Núñez traslada al comisario de Agricultura que no permitirá «ni un solo recorte» en la PAC ABC Recuerda el gran peso que tienen tanto el sector primario como el agroalimentario en la economía regional, así como la gran cantidad de empleos que mantienen

La portavoz también ha respondido a la enmienda a la totalidad presentada por el PP al proyecto de presupuestos autonómicos para 2026. A su juicio, el documento evidencia que los populares «no son conscientes» de los avances de la región en empleo, empresas y servicios sociales.

«Entiendo que el PP presente una enmienda a la totalidad porque nada tienen que ver las políticas que aplica este Gobierno regional con las políticas que aplican donde gobiernan», ha señalado. Ha añadido que, como en ocasiones anteriores, la enmienda será «una copia y pega… que no es otra cosa que recortes para Castilla-La Mancha».