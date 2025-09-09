Abengózar acusa al PP de «irresponsable» por difundir bulos sobre el cierre de once Puntos de Atención Continuada

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha acusado este martes al PP regional de actuar de forma «irresponsable», al tiempo que ha denunciado que mientras difunden «bulos» también votan en contra de medidas que permitirán a la comunidad disponer de más recursos para sus servicios públicos.

Abengózar ha desmentido que el Gobierno regional vaya a cerrar once Puntos de Atención Continuada (PAC), como sostiene el PP de Paco Núñez. «Déjenme que diga, tajantemente, que es totalmente falso que se vaya a cerrar ningún Punto de Atención Continuada. Insisto, es completamente falso, pero sí lo padeció esta región. Hubo cierres con Cospedal y ni las peticiones de los ciudadanos y ciudadanas, usuarios de esos puntos, paralizaron aquello, tuvo que ser la Justicia», recordó.

La parlamentaria socialista lamentó que los 'populares' hayan comenzado el curso político «sin nada que ofrecer y con la misma maquinaria de bulos», recurriendo —según dijo— a «lo que ya hicieron cuando gobernaron entre 2012 y 2015 con la sanidad y los servicios públicos».

Abengózar también reprochó la «incoherencia» del PP por oponerse a la quita de más de 5.000 millones de euros de deuda de Castilla-La Mancha aprobada por el Gobierno de España, que permitirá un ahorro de 760 millones en intereses y liberar recursos para sanidad, educación y servicios sociales. «Es irresponsable, incoherente y perjudicial para esta región», sentenció, antes de añadir que «a esta tierra le va bien desde que gobierna el presidente Page, pero no hay un día que nos levantemos en el que no haya una noticia positiva que al PP de esta región le fastidie».