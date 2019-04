¿Y por qué no?

Actualizado: 28/04/2019 19:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando se cometen delitos contra los agentes de la autoridad, en los que el culpable les causa lesiones, la condena impone una pena y reclama pagos por daños en vehículos policiales, instalaciones, ropa y efectos propiedad de la Administración. También, cuando las lesiones han causado la baja para el servicio policial, la sentencia suele valorar el importe económico de esa cura y se calcula una cantidad económica para abonar al agente herido, según el tiempo dedicado a esa recuperación y el regreso a su trabajo. Se indemniza, por tanto, a un lesionado que sigue cobrando de su organización.

Sin embargo, no tenemos noticias sobre iniciativas de los fiscales para reclamar indemnización económica a favor del Cuerpo Nacional de Policía, que pierde unos agentes durante un tiempo. La ausencia de uno o más efectivos afecta gravemente a la prestación de los servicios que la Policía debe afrontar para atender a los ciudadanos.

El condenado responderá por los daños, pero no tiene consecuencias si daña a la persona. Un policía cuesta al Estado, aproximadamente, unos 90 euros diarios. A tenor de esa cuenta, al condenado debería exigírsele una indemnización para la Administración del Estado por su ausencia del servicio.

Si el fiscal no reclama indemnización para la Administración, alguien podría entender necesaria la intervención de la Abogacía del Estado, que defiende sus intereses en cualquier procedimiento.

De ahí surgen las preguntas de quienes no conocemos la justificación para no tomar esas iniciativas: ¿por qué la Abogacía del Estado no defiende los intereses colectivos, buscando resarcirse de los efectos negativos de una agresión injusta y que ha merecido la condena judicial? ¿Por qué la Fiscalía no reclama, además, una indemnización para la Administración del Estado cuando uno de sus agentes ha dejado de prestar servicio por resultar herido en agresión?

José Francisco Roldán Pastor es comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía

José Francisco Roldán Pastor