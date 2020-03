Mariano Cebrián SEGUIR Toledo Actualizado: 19/03/2020 20:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si hay alguien con quien el coronavirus se está cebando más es con los más vulnerables de la sociedad. Los niños y las familias con menos recursos económicos son un claro ejemplo. Por eso, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para poder seguir dando de comer a unos 25.000 alumnos de la comunidad que reciben una beca por ayudas de comedor escolar.

Algo de lo que informó este jueves la consejera Rosa Ana Rodríguez, junto con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP)de Castilla-La Mancha y alcaldesa de Talavera de la Reina, Agustina García Élez, en una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida de Toledo. Allí, ambas explicaron los pormenores de esta medida, que desde el próximo lunes, 23 de marzo, permitirá a esos 25.000 alumnos recoger dos veces por semana los menús preparados por las empresas adjudicatarias del servicio de comedor escolar en los diferentes colegios de la región.

Esta iniciativa beneficiará a los niños becados con el 100% y con el 50% de las ayudas de comedor escolar y las comidas, según explicó la consejera de Educación, se repartirán en los puntos de entrega acordados por cada ayuntamiento. Éstos, apuntó, «serán los que se encarguen de garantizar la apertura y cierre de los edificios habilitados, de su limpieza y de las medidas sanitarias y de seguridad oportunas».

Las familias serán informadas por las direcciones de los centros escolares, otro de los eslabones de esta cadena, que les dirán las horas en las que podrán recoger los menús en los distintos puntos de reparto. Rodríguez señaló que serán unos 200 en 180 localidades de Castilla-La Mancha.

La consejera indicó que en aquellos centros con muchos becados habrá distintos lugares de reparto para cumplir con el espacio de seguridad entre los receptores, mientras que en ciudades grandes como Albacete podrían llegar hasta una decena de puntos de recogida. Con todo, afirmó, «se ha puesto en marcha un mapa para poder usar este servicio más correctamente, una infraestructura pensada a máximos», si bien se están realizando sondeos desde los equipos directivos para ver cuál será la decisión de cada una de las familias sobre dónde recoger los menús.

Tras este sondeo, el escenario podría quedar reducido, aunque la consejera precisó que, en todo momento, se está pensando en la mayor cobertura posible. Y, en el caso de que todos los alumnos hicieran uso del servicio, esta red de puntos de recogida tendría cerca de 200 lugares de encuentro, aunque este mapa inicial podría verse reducido.

Municipios pequeños

Rodríguez también informó de que en los municipios donde las empresas no pueden llegar por cuestiones logísticas, los ayuntamientos podrán contactar con establecimientos de la localidad para que estas familias puedan acudir a comprar su particular menú. Esta situación sólo afectaría a unos 40 municipios de la región, los cuales no podrán acogerse al primer sistema de reparto.

Se trata, aseguró la consejera, de un sistema «garantista» para llegar a todos los becados. Por eso, terminó con la siguiente reflexión: «Por eso, quiero volver a reiterar y transmitir el máximo agradecimiento a profesorado, a equipos directivos, a empresas, a ayuntamientos y a familias. Todos ellos, junto con la Consejería, están trabajando para que esto sea una realidad».

Por su parte, la presidenta de la FEMP, Agustina García Élez, tomó la palabra en la rueda de prensa para celebrar la «sensibilidad» del Gobierno regional «ante situaciones difíciles» como la crisis sanitaria actual. Por eso, quiso dar la gracias también por estas medidas que «vienen a garantizar la alimentación a quien más lo necesita», toda vez que la Junta «los ha puesto en el eje central de la política».