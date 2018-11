Tres cirujanos y un anestesista trabajan sin título homologado en el hospital de Hellín El sindicato Simap asegura que lo denunció en febrero y aún no ha recibido respuesta del Sescam

ABC

Albacete Actualizado: 04/11/2018 21:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública de Castilla-La Mancha (Simap-CLM) ha enviado un escrito al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y al presidente de la Organización Médica Colegial de España (OMC), Serafín Romero, denunciando la «contratación en el Sescam de médicos sin el título homologado de especialista». El sindicato añade que tanto el Sescam como el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha llevan «ocho meses de silencio» en este tema.

La denuncia viene después de que en febrero el Sescam admitiese que hasta 72 profesionales estaban trabajando en hospitales de la región sin la homologación (23 en atención hospitalaria, 11 en servicios de urgencias y 38 en atención primaria). A estos, el sindicato suma otros cuatro en el hospital de Hellín: tres cirujanos y un anestesista.

«La contratación de médicos no homologados para ejercer como médicos especialistas no garantiza una práctica profesional segura, de calidad y competente y por ello no es buena para los pacientes, ni para profesionales que trabajan en equipo con estos médicos, ni para los mismos médicos contratados, que pueden encontrarse trabajando en una situación de inseguridad jurídica pese a que se les haya podido decir lo contrario», explica el sindicato.

Además, recuerda que el pleno del Consejo General de la Organización Médica Colegial (OMC) ha dicho que «no es aceptable en modo alguno, la contratación de médicos, por parte de gerencias sanitarias/direcciones de Recursos Humanos en diferentes comunidades, con titulaciones no homologadas o sin reconocimiento a efectos profesionales».

A ello se sumaría el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha. Así, en el artículo 24 del Código de Deontología Médica se indica: «Los actos médicos especializados deben quedar reservados a los facultativos que posean el Título correspondiente». Y en el artículo 26.8: «El médico tiene el deber de denunciar al Colegio al médico que no posea la cualificación adecuada. Nunca deberá colaborar ni contratar a profesionales que no posean la debida cualificación».