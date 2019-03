Retiran un cartel sobre masculinidad ilustrado con una imagen de rugby

El cartel anunciador de una conferencia sobre «masculinidad hegemónica» ofrecida este jueves en la Facultad de Periodismo de Cuenca por la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Ahige), y que se ilustra con una imagen de unos jugadores de rugby, ha creado polémica entre los seguidores de este deporte y finalmente ha sido retirado por el centro universitario.

«Masculinidad hegemónica: de la cultura de la violencia a la cultura de la violación. Un debate sobre el consumo de pornografía, la sexualidad hegemónica, los deseos, el consentimiento y la empatía», es el anuncio de la charla que se puede leer en el cartel, que está ilustrado con un grupo de hombres jugando al rugby.

Tras la difusión de este cartel, la Federación Española de Rubgy ha denunciado en su perfil de la red social Twitter que «esto no es rubgy» y ha lamentado que «los prejuicios son la consecuencia directa del desconocimiento y en este caso, además de la demagogia».

#FERugby | El rugby NO es esto. Los prejuicios son la consecuencia directa del desconocimiento y en este caso, además, de la demagogia. Si no citamos a los autores o autoras de este despropósito es solo para no dar publicidad a quienes faltan al respeto a nuestro noble deporte. pic.twitter.com/rO1cpTGKfw