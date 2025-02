Este viernes comienza en Castilla-La Mancha la vacuna entre 40 y 49 años y dentro de dos semanas entre 30 y 39

«Un día histórico». Así ha definido el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, la vacunación que ha recibido su presidente, Emiliano García-Page , que este jueves ha acudido al centro de salud de Palomarejos para recibir la monodosis de la vacuna Janssen contra el coronavirus .

Orgulloso por ellos, aunque con el preaviso de poder tener algún efecto secundario, García-Page ha hablado ante los medios para, aprovechando este hecho, valorar cómo va el proceso de vacunación. En este sentido, ha anunciado que este viernes comienza ya a vacunarse a la población de Castilla-La Mancha de entre 40 y 49 años, y dentro de dos semanas a los de 30 a 39 años , después de que los mayores de 70 años ya hayan recibido las dos pautas de la vacuna y ahora estén vacunando a los de 50 a 60 años.

«Desde el primer día nos planteamos no alterar para nada el ritmo de nuestras pruebas; nunca hemos anticipado una PCR que no correspondiera, ni nos planteamos la posibilidad de vacunarnos antes», ha afirmado el presidente autonómico, que ha recordado que «Castilla-La Mancha es la única comunidad donde la oposición ha criticado al Gobierno por no vacunarse primero, una cosa que es casi para generar otro tipo de vacuna que yo no me pondría y que se podrían poner otros», ha puntualizado.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha tenido palabras de agradecimiento para todos los profesionales sanitarios y para la ciudadanía ante la respuesta ofrecida en todo el proceso de vacunación. Asimismo, ha aprovechado su intervención para hacer un llamamiento a dar el paso a todos aquellos que puedan estar indecisos y manifiestan algún tipo de rechazo —menos del 2 por ciento— ya que, a su juicio, «es un deber moral porque somos un pueblo solidario». Además, García-Page ha querido tener en su alocución palabras de recuerdo para todos los fallecidos a causa del Covid-19 .

Por último, el presidente de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento también a la prudencia ante el verano porque «va a haber una movilidad enorme que dificulta la posibilidad de rastrear los casos que vayan apareciendo», aunque ha vaticinado que, sin duda, «será un verano mucho mejor que el anterior».

Durante el proceso de vacunación, el presidente García-Page ha estado acompañado, además de por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, del gerente de Atención Primaria en Toledo, Javier Rodríguez Alcalá, así como de otros profesionales sanitarios.

El responsable de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha también ha dado algunos datos para la esperanza gracias a la vacunación. Así, ha informado de que en la región ya hay un 44 por ciento de la población vacunados con la primera dosis y un 32 por ciento con las dos pautas de la vacuna. «Esta situación la habríamos firmado en diciembre, pero nuestro objetivo es llegar en verano con un 70 por ciento de inmunidad de rebaño», ha manifestado Jesús Fernández Sanz.

Además, el consejero también ha destacado que el número de contagios diarios se mantiene en torno a los 200 casos, el número de fallecidos va a la baja y también el de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Castilla-La Mancha. «Creo que, sin euforia ni triunfalismos, gracias a todos estamos doblando el brazo al virus», ha concluido.