El presidente de la D iputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha confirmado este domingo que finalmente la PCR que esperaba ha sido positiva en coronavirus.

A través de las redes sociales, consultadas por Efe, Caballero ha señalado que «lógicamente» seguirá confinado en su domicilio cumpliendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias.

Caballero, que desde el pasado miércoles no ha asistido a actos oficiales en los que estaba confirmada su presencia, ha recordado que la ausencia no deseada del Pleno provincial del pasado viernes, «por ponerle un punto positivo», y acudiendo al refranero cuando dice 'no hay mal que por bien no venga', permitió el hecho «histórico» de que, por primera vez, una mujer presidiera la sesión plenaria de la Institución.

Y, ha ampliado, que a él, personalmente, esta anécdota le generaba alegría «en estos momentos complicados» que estaba pasando y, también, sentirse satisfecho por el hecho de que la igualdad se visualice «incluso en las situaciones extraordinarias».