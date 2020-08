ALBACETE El PP insiste en necesidad «urgente» de que Page haga test masivos en Villamalea Vicente Aroca dice que «en estos momentos sigue la incertidumbre y la intranquilidad ante la expansión del coronavirus, que se ha extendido con casos en otros municipios colindantes»

El presidente provincial del PP en Albacete y diputado regional, Vicente Aroca, ha exigido este sábado al presidente regional, Emiliano García-Page, que realice «de manera urgente» test masivos en Villamalea y en La Manchuela, durante un encuentro telemático que ha mantenido con alcaldes y concejales del PP de las zonas afectadas por coronavirus. Aroca ha lamentado que «en estos momentos sigue la incertidumbre y la intranquilidad ante la expansión del coronavirus, que ha obligado a confinar a Villamalea y que además se ha extendido con casos en otros municipios colindantes».

En la reunión han participado, además, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Albacete y alcalde de Mahora, Antonio Martínez, los alcaldes de Valdeganga, Fermín Gómez, de Alborea, José Luis Vidal, Jorquera, Jesús Jiménez, así como concejales del PP en un gran número de municipios de la comarca de La Manchuela como Villamalea, Cenizate, Madrigueras, Motilleja, Casas de Ves o Abengibre, y junto a ellos el diputado regional y portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Juan Antonio Moreno Moya. El presidente del PP albaceteño ha enmarcado este encuentro como «una reunión de seguimiento para conocer la evolución de la pandemia en toda la comarca, en especial en Villamalea, donde crece la preocupación ante el número de casos de los últimos días».

Por este motivo, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que «no se limite a una medida tan drástica como es el confinamiento de la población y que realice test masivos», no sólo en Villamalea, sino también en toda la comarca de La Manchuela dado que son muchos los que trabajan en esta localidad. Aroca ha asegurado que la situación es muy preocupante con más de un centenar de casos positivos en Villamalea, «donde están muy preocupados y desanimados por la dejadez del gobierno de Page», ha aseverado. En este sentido, ha explicado que el pasado lunes se hicieron alrededor de 120 PCR «pero hasta ayer viernes a muchos de ellos no les habían dado los resultados», ha criticado.

Incluso ha detallado el caso de una madre que ha contado que, pese a que su hija es positiva, a ella no le quieren hacer el PCR «porque les han dicho que tenían un número de test asignado y que una vez se acaban ya no hay más pruebas». Por ello, ha pedido al Gobierno regional que «se pongan en la piel de esas familias que se están viendo afectadas, esas familias que tienen convivientes contagiados y que les han dicho que no les van a hacer más test».

Ha recordado que, aunque el caso de Villamalea es el más grave de toda la región, ya hay muchos otros municipios como Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, o Malpica del Tajo o Los Navalmorales, en Toledo, que también están teniendo muchos problemas «para los que también reclamamos la necesidad urgente de hacer test». A juicio de Aroca, «es inaceptable e intolerable que la Junta y Page no se estén tomando el tema en serio y es vergonzoso que mantengan esa incertidumbre entre las familias».

El diputado regional del PP ha trasladado toda la solidaridad de Partido Popular a Villamalea, pero también a toda la comarca y ha lamentado «la lentitud tanto en la realización de pruebas como a la hora de ofrecer los resultados ya que, por ejemplo, los resultados del jueves ya no se darán hasta el lunes por la tarde, lo que genera una gran intranquilidad entre las familias que están esperando los resultados y además no ayuda a controlar el brote con la agilidad debida». Aroca ha contrapuesto la situación de Castilla-La Mancha con la de Madrid «que está haciendo test masivos, algo que lleva pidiendo Paco Núñez desde el mes de marzo porque es la mejor manera de controlar la pandemia». Y se ha preguntado si «acaso un ciudadano de Madrid es más que un ciudadano de Castilla-La Mancha o de Albacete».

Para el dirigente popular, «es también inaceptable ver cómo se reducen los números de personas en actos familiares o religiosos, pero en la comunidad educativa ni se han contratado profesores, ni se han reducido las ratios, ni se han ampliado las aulas para que los niños puedan tener distancia social».