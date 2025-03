La Policía Local de Ciudad Real encuentra un bar lleno de personas sin mascarillas aún en fase 2

La Policía Local de Ciudad Real ha intervenido de madrugada en un bar que estaba lleno de personas sin mascarilla, y en el que había clientes consumiendo en la barra del establecimiento, lo que no está permitido en la fase 2 de la desescalada del estado de alerta por la Covid-19 , en la que está la provincia.

En su cuenta de la red social Twitter, la Policía Local ha recordado que el decreto del estado de alarma y las normas de las desescalada para la fase 2 prohíben el consumo en la barra de los bares, que además tienen limitado el aforo de personas a su interior.

Por ello, los agentes que han intervenido en esta acción han tramitado numerosas denuncias, ha indicado la Policía Local ciudadrealeña, que ha indicado también que en la tarde de este sábado se tramitaron muchas denuncias por infracciones a las reglas del estado de alarma.

Algunas de estas denuncias fueron por no mantener la distancia de seguridad, por no llevar mascarillas, por sobrepasar el aforo de algunos bares y por no respetar la franja reservada a los mayores de 70 años .