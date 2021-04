El policía Félix Antolín, absuelto de un delito contra la integridad moral durante su etapa como jefe del GEO Para el tribunal, no hay indicios de un «trato degradante» ni el propósito de «humillar o menoscabar la dignidad» del denunciante El actual jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha y otro mando eran acusados por un subordinado

Manuel Moreno SEGUIR Toledo Actualizado: 09/04/2021 15:43h

La Audiencia provincial de Guadalajara ha absuelto al jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha, Félix Antolín, y a otro mando policial de un delito contra la integridad moral hacia un subordinado durante la etapa de Antolín como comisario del Grupo Especial de Operaciones (GEO), unidad de élite de la Policía Nacional que tiene su sede en Guadalajara.

Para el tribunal, no hay indicios de un «trato degradante» ni el propósito de «humillar o menoscabar la dignidad» del denunciante. Y señala un hecho «significativo»: que la acusación particular impute un delito de torturas y contra la integridad moral, pero no otro de lesiones, que «suele ir unido al referido de acoso o contra la integridad moral».

Los hechos juzgados se remontan a hace siete años. El querellante desempeñaba el puesto de jefe de subgrupo operativo del GEO y tenía como superiores a Antolín y al otro procesado, inspector jefe operativo por entonces. La acusación particular pidió una pena de dos años de prisión para cada investigado, mientras que el Ministerio Fiscal no acusó en la vista oral, celebrada el pasado 23 de marzo.

Papel activo

En el fallo, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, la Sección Primera de la Audiencia asegura que, a raíz de discrepancias del querellante sobre la labor de sus superiores en materias como la relación de cursos, «se generó en el centro de trabajo un movimiento cuasi asambleario que desembocó en una reunión en mayo de 2014». En este encuentro, en el que el denunciante «desempeñó un papel activo», se votó pedir el cambio o la destitución del inspector jefe operativo.

A partir de entonces, según la sentencia, se generó una pérdida de confianza recíproca. El inspector jefe se reunió con sus mandos y se acordó mantener al jefe de subgrupo en su lugar «mientras encontraba una plaza adecuada», al tener su puesto en Gandía (Valencia) «y no querer volver a esa localidad». Sin embargo, el policía no participó durante esos meses en operaciones, salvo alguna con carácter puntual, como una en Uceda (Guadalajara). Allí el jefe de subgrupo permaneció en las instalaciones del GEO «haciendo ejercicio y preparó las oposiciones a inspector que finalmente no consiguió», se lee en el fallo judicial.

Protocolo por acoso laboral

En septiembre de 2014, este policía se convirtió en representante del sindicato policial CEP y cuatro meses después, en enero de 2015, activó el protocolo por acoso laboral, se recoge en la sentencia. El 15 de enero, fue nombrado coordinador de servicios de la comisaría de Policía de Gandía y, seis días después, solicitó la baja laboral por crisis de ansiedad.

Un año y medio después, el 22 de julio de 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia en la que declaró el derecho del policía a volver al puesto de trabajo como jefe de subgrupo operativo del GEO. Unos meses después, en febrero de 2017, Félix Antolín fue nombrado jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha.