Page insinúa una ruptura con Podemos a causa del presupuesto El PP dice que «quiere agarrarse al sillón» y Llorente (Podemos) pide dejar el Gobierno

EP/ABC

La aprobación de los presupuestos de Castilla-La Mancha para el año 2019 está condicionada por un acuerdo para modificar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que fue rechazado el 27 de julio en el Congreso de los Diputación, entre otros, por el Partido Popular y Podemos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una entrevista con Europa Press, ha advertido de que el Gobierno autonómico no presentará un proyecto de presupuestos regionales para 2019 «hasta que no se aclare el escenario presupuestario nacional» para el año próximo. Además, aseguró que el Ejecutivo castellano-manchego no va a producir ajustes en sus cuentas «porque lo digan ni (Pablo) Casado ni Pablo Iglesias», en referencia al rechazo y abstención, respectivamente, de PP y Podemos al objetivo de déficit para las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez para el siguiente año.

García-Page insistió en que no va a «someter» a los ciudadanos a un «Cospedal bis» a causa de «la filibustería parlamentaria que ahora impera en el Congreso de los Diputados», reiterando que «bajo ningún concepto» va a aplicar «un torniquete» a la sanidad y la educación en la región, en referencia a que no admitirá hacer recortes motivados por el bloqueo de PP y Podemos a los nuevos objetivos de déficit. De esta forma, el presidente regional parece no descartar una ruptura con su socio, Podemos, en la región.

Es por ello que el presidente autonómico aseguró que el Gobierno castellano-manchego está «preparado para no tener presupuestos», aunque prorrogar las cuentas no exima de cumplir con el objetivo de déficit para el año 2019, ya que, en su opinión, «el presupuesto actual es mejor que el que saldría de la conveniencia de intereses del PP, Podemos y Quim Torra».

Desde el PP de Castilla-La Mancha criticaron este martes que el presidente García-Page haya planteado la posibilidad de prorrogar los presupuestos de la comunidad autónoma para el último año de legislatura «única y exclusivamente para agarrarse al sillón». Así lo expresó la diputada regional del PP Claudia Alonso en rueda de prensa, en la que recordó que en la comunidad autónoma ya se vivieron «episodios muy graves» en relación con los presupuestos regionales. Alonso insistió en que si García-Page quiere dejar en suspenso unos nuevos presupuestos para 2019, por el rechazo al techo de gasto con el objetivo de déficit flexibilizado en el ámbito nacional, se debe al «miedo» que tiene sobre cómo puede terminar la legislatura.

¿Salida de Podemos?

Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, afirmó que la actitud del presidente autonómico, el socialista Emiliano García-Page, tratando «de bloquear leyes y medidas» que para la formación morada son «fundamentales» e «irrenunciables», es algo que «evidencia que no puede sostenerse la continuidad de Podemos en este Gobierno. Tendremos que valorar la situación», precisó.

En declaraciones a los medios de comunicación en la puerta de las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente se refirió así a las declaraciones de García-Page, en las que aseguraba que la actitud de Podemos absteniéndose en la relajación del objetivo de déficit entorpecía el desarrollo de la Ley de Garantías diseñada por la formación morada y asumida por el Ejecutivo autonómico, reconociendo, además, que existen «discrepancias» entre ambas partes en esta y en la Ley de Participación Ciudadana.