La ONCE creó 546 empleos en 2017 en Castilla-La Mancha

El Grupo Social ONCE, que este año celebra su ochenta aniversario, cerró el ejercicio 2017 con la creación de 546 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha durante ese año, con lo que la entidad suma en la región un total de 2.759 trabajadores y un incremento de ventas en sus productos de lotería del 3,16 %.

Estos datos se han extraído del «Informe de valor compartido 2017» sobre la actividad económica y social del Grupo Social ONCE. Este documento integra a la ONCE, Fundación ONCE y el grupo de empresas sociales Ilunion, y que ha presentado hoy en rueda de prensa el delegado territorial de la ONCE en la región, Carlos Javier Hernández Yebra, y el presidente del Consejo Territorial, José Martínez Martínez.

Al cierre de 2017, la plantilla de la organización en Castilla-La Mancha se situó en las 2.759 personas de los 70.625 empleados a nivel estatal, de los cuales un 58 % son ocupados por discapacitados (40.655) y un 43,5% por mujeres (30.706), cifras que posicionan a la ONCE como el cuarto mayor empleador del país, con más de 1.000 empleos en todas las autonomías excepto en Baleares y en La Rioja.

En la región, el Grupo Social ONCE impulsó 546 empleos de los 11.449 puestos de trabajo creados en el país, de los cuales cerca de 2.000 son interinos y más de 9.500 han sido creados a través de terceras entidades, especialmente empresas.

A nivel global, la entidad da empleo a 3.287 personas con discapacidad intelectual, 3.329 con enfermedad mental y 3.284 personas sordas.

El año pasado, la organización formó y presentó a 1.986 candidatos castellanomanchegos a fin de abrirles un horizonte laboral de un total de 37.877 candidatos en todo el país.

Las ventas de productos de lotería de la ONCE aumentaron en la comunidad un 3,16%, un repunte inferior a la media nacional (3,9%) hasta los 1.992 millones de euros.

Además, se firmaron 34 contratos indefinidos en Castilla-La Mancha destinados a vendedores de cupones y otros productos, 990 en España.

La ONCE cuenta con 631 vendedores en la región de los 19.552 agentes extendidos por todo el territorio estatal que estrenarán nueva indumentaria para diferenciarse de los vendedores de juego ilegal.

En 2017 se recaudaron 212,7 millones de euros en todo el país, lo que ha permitido atender a 2.914 personas ciegas en Castilla-La Mancha, autonomía que ha sumado 128 nuevos afiliados en el último año.

Proyectos y Becas

De cada euro ingresado por un cupón vendido, el 52 % se destina a premios, un 35,9 % a salarios y gastos de gestión del juego y el restante 10,7 % a inversión social específica destinada a personas con discapacidad.

La Fundación ONCE, que ha cumplido 30 años, ha impulsado 1.771 proyectos tramitados a través de 787 asociaciones de la discapacidad, 50 de ellas ubicadas en la región.

Además, abonó 45 becas de formación para universitarios de la comunidad con discapacidad, de las 620 becas repartidas a nivel nacional, mientras que 13.333 castellano-manchegos se han formado a través de una bolsa de trabajo dentro del programa Inserta, que cuenta con la colaboración del Fondo Social Europeo (FSE).

Mientras, Ilunion, que en Castilla-La Mancha cuenta 36 centros y una «importante» presencia en Guadalajara, emplea a 2.025 trabajadores con una inversión de 984.897,42 euros en esta comunidad.

Más herramientas, más integración

En estos 80 años de andadura, el delegado territorial de la ONCE en la región ha reclamado más herramientas para las personas con discapacidad a fin de facilitar su integración laboral y mejorar la accesibilidad a lugares públicos o el acceso a las nuevas tecnologías.

«Es cierto que se van abriendo barreras pero se cierran otras porque los que diseñan las nuevas tecnologías no tienen en cuenta a los discapacitados», ha criticado Carlos Javier Hernández, quien ha pedido a las administraciones que inviertan en transporte en zonas rurales. «Hay personas prisioneras en sus pueblos y esto afecta a discapacitados y no discapacitados», ha manifestado.

Respecto a los datos económicos, ha resaltado que la organización lleva creciendo los tres últimos años y que los números actuales son similares a los de 2007-2008, antes del inicio de la crisis, aunque todavía están lejos de los primeros años de la década del 2000.

También, ha pedido más espacio para su organización en el sector del juego ya que facturan 2.000 millones de euros de los 37.000 millones que representa el sector, entre Loterías y Apuestas del Estado, casinos, casas de apuestas y juegos online.