Lucas Castillo, elegido nuevo presidente del PP de Guadalajara

«Comenzamos una nueva etapa para el partido en la que me voy a dejar la piel, no lo dudéis. Vamos a trabajar todos juntos y con un equipo preparado , los mejores, con vocación de servicio público y sobre todo con una enorme solvencia». Así se pronunció Lucas Castillo al término del XIV Congreso Provincial del Partido Popular de Guadalajara en el que resultó elegido como presidente provincial de esta formación con el respaldo del 93,98%. «Es una enorme responsabilidad que asumo con toda la ilusión del mundo y consciente del compromiso que conlleva», aseguró.

Castillo ha apuntado que el nuevo camino «no será un camino de rosas» y que su reto principal será defender los intereses «de nuestra tierra y de nuestros paisanos. Nuestro partido tiene que ser el padre del futuro de nuestra provincia». Por ello, ha propuesto abrir los brazos y recibir a aquellos que sientan la necesidad de aportarnos sus ideas e inquietudes. No debemos olvidar que tenemos que escuchar, hablar y convencer».

También tuvo palabras de agradecimiento para Jaime Carnicero y Ana González por participar en este proceso, a Nuevas Generaciones , a los yunqueranos, y de manera especial para una persona que le ha dado muchos consejos, Pilar Lafuente Martínez. También ha tenido palabras de cariño para su familia y amigos, y sobre su antecesora, Ana Guarinos, dijo que es «una mujer trabajadora, honesta, incansable y buena. Todo un ejemplo de dedicación y de coraje».

Por su parte, Ana Guarinos, ha reconocido que «el camino no ha sido fácil, pero es una etapa que ha merecido la pena. Me llevo mucho, mucho bueno, muchos momentos dulces y también momentos complicados. Me quedo con las grandes personas y los muchos amigos que estos años me han permitido conocer e incorporar a mi vida».

Durante la celebración del XIV Congreso Provincial estuvieron acompañando al nuevo líder provincial del PP, el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez;la secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, y el vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, entre otros parlamentarios regionales, nacionales y provinciales.

