Un incendio quema la zona que debería estar cubierta por el pantano de Entrepeñas La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha denunciado que los fuegos demuestran los perjuicios ocasionados por los trasvases

ABC Guadalajara Actualizado: 01/07/2019 14:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Dan por estabilizado el incendio en la localidad albaceteña de El Bonillo

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha denunciado que los dos incendios que se declararon este domingo en la zona de Entrepeñas y Buendía han dejado en evidencia los perjuicios ocasionados por los trasvases, al quemar uno de ellos una zona que debería estar cubierta por el pantano de Entrepeñas.

Concretamente, la asociación de municipios se ha referido al incendio de Castejón (Cuenca), que se encuentra controlado desde esta madrugada, y al de Córcoles, en Guadalajara, que ha sido extinguido esta madrugada y que ocurrió directamente en terreno inundable, es decir en una superficie que debería estar cubierta por las aguas del embalse de Entrepeñas.

En nota de prensa, la asociación recuerda que los embalses de Entrepeñas y Buendía son de gestión hiperanual, es decir, que están diseñados para soportar incluso un lustro de sequía y no para ser vaciados y llenados anualmente, como en otros casos.

«Así, Entrepeñas debería estar siempre por encima del 60 por ciento para rellenar Buendía, que siempre debería contar al menos con un 40 por ciento», precisa la asociación.

Y agrega que, de haber sido así, el municipio de Castejón hubiera tenido acceso al agua prácticamente a los pies del pueblo, con lo que los tiempos de respuesta hubieran disminuido considerablemente, pero tuvieron que recargar en la zona de La Isabela, con la dificultad añadida por el lodazal en el que la continua extracción de agua convierte a los embalses.

«En un verano tan seco como el que se nos avecina, la terrible amenaza de incendios que se presupone tendría un fenomenal enemigo si el agua estuviese donde debería estar», ha señalado el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, que, con todo, ha agradecido la rápida labor de los servicios de extinción de incendios.

No obstante, ha advertido de que «afrontamos un verano de especial riesgo por la sequía, por lo que mucho me temo que estos primeros incendios no serán los últimos».

Por ello, ha «rogado» al Ministerio de Transición Ecológica que tenga en cuenta esta circunstancia a la hora de valorar futuros trasvases porque, «mientras en la Región de Murcia dejan pudrirse toneladas de lechugas por su baja rentabilidad, nosotros nos estamos jugando la vida y la conservación de nuestro patrimonio natural», ha concluido Torrecilla.