Homenaje a Nicolás del Hierro en el Festival de Almagro

El Claustro del Museo Nacional del Teatro acogió ayer el recital poético-musical 'Almagro íntimo', en el que poetas de todo el país recordaron y homenajearon al fallecido poeta manchego Nicolás del Hierro, coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Coordinado por la poeta y escritora Nieves Fernández, el encuentro se ha convertido en una cita obligada para los amantes del verso y, en él, se han podido escuchar poemas de autores del Siglo de Oro y asistir a la vez al emotivo y póstumo homenaje al poeta de Piedrabuena, que falleció en enero de 2017 y que estaba considerado uno de los escritores más reconocidos de Castilla-La Mancha.

Hace poco más de dos años, Nieves Fernández coordinó Cántiga, un libro de poemas de la provincia de Ciudad Real, en el que participaron 80 poetas autóctonos entre los que se encontraba Nicolás del Hierro.

La escritora ha recordado a Del Hierro en su blog como el poeta de raigambre en la tierra, que no podía olvidar ni negar que era hijo de agricultor, «esa profesión que su madre no quería para él como nos dejó escrito en uno de sus relatos, porque no le gustaba que «el golpe de la tierra» le marcara los pulsos, y así lo recuerda como recuerda su infancia en Piedrabuena».

En el acto en recuerdo a Del Hierro, poemas clásicos de Lope, Calderón, Quevedo o Góngora se han mezclado con los de los autores más contemporáneos.

En el encuentro han participado Francisco Carco, Juan José Guardia Polaino, María Pizarro, Nieves Fernández, entre otros, mientras que la Agrupación Campos de Calatrava ha puesto música al acto.