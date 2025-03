Guadalajara instalará un monumento para recordar a las víctimas del 11-M

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha anunciado que el Ayuntamiento de esta ciudad prevé instalar en la estación de Renfe un «pequeño monumento» que sea un espacio de recuerdo a las víctimas del 11-M y ha señalado que la intención es que ya esté instalado el 11 de marzo de 2022.

«Hablaremos con Adif para ver el mejor sitio donde instalarlo», ha dicho Rojo, quien ha señalado que aquel 11 de marzo de 2004 «marcó nuestras vidas» y «nos partió el corazón ese brutal atentado que sufrimos la sociedad española», y ha manifestado que Guadalajara fue golpeada especialmente ya que desde ahí salieron algunos de los trenes que explosionaron.

El Ayuntamiento quiere que la estación de Renfe «tenga un pequeño monumento, un pequeño espacio para el recuerdo, porque lo consideramos muy importante», según el alcalde, quien ha apuntado a dos motivos para instalarlo: «no queremos que las generaciones ahora más jóvenes se olviden de lo que pasó para que no vuelva a ocurrir y porque la estación de Cercanías de Guadalajara es la única del recorrido de la línea C-2 que no tiene este monumento o espacio de recuerdo y creemos que es de justicia que lo tenga».

Asimismo, ha avanzado que próximamente, dependiendo de la evolución de la pandemia de la covid-19, recalará en la ciudad una exposición itinerante en torno al recuerdo de las familias.

El edil estuvo acompañado en el acto por dos de las víctimas de la Asociación de Víctimas del 11-M, Violeta y Elena Luca, madre e hija, y por los tenientes de alcalde, Rafael Pérez Borda y Sara Simón, además de Israel Marco, concejal de Ciudadanos.

«Estamos agradecidos por esta invitación y que no se olviden de las víctimas y quieran hacer un monumento. En nuestra asociación trabajamos para que no se olvide. Gracias por el apoyo y por no olvidar a las víctimas», ha señalado Violeta Luca.

En la Plaza Mayor de Guadalajara, frente al consistorio, se ha guardado este mediodía un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de estos atentados, y también la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha organizado un acto de recuerdo en la rotonda de las Víctimas del Terrorismo de la capital alcarreña.