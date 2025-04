Filomena agota las salinas de San Juan, que dieron salida a casi 300 toneladas de sal

Las salinas de San Juan, en Saelices de la Sal (Guadalajara), han agotado la producción de sal que tenían almacenada y han dado salida a casi 300 toneladas de este producto solo para hacer frente al plan de viabilidad invernal en carreteras y pueblos a raíz del temporal 'Filomena'. De ella, más del 90 por ciento ha sido para la Diputación de Guadalajara .

«Han acabado con todas las reservas», ha señalado a Europa Press José Luis Sotillo , alcalde de Saelices de la Sal, cuyo Ayuntamiento es el propietario de este Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2007, cuya explotación no solo tiene únicamente este uso sino fines gastronómicos, con la producción de la flor de sal, y turísticos.

«Este año no había sal para nadie porque se la han llevado toda. No ha quedado absolutamente nada. Si hubiéramos tenido el doble, se la hubiesen llevado pues ha habido un momento en el que no quedaba en casi ningún sitio», ha apuntado Sotillo.

De hecho, durante los días más duros de la borrasca «las llamadas eran constantes», ha manifestado este alcalde mientras recordaba que, en todo caso, su cliente principal es la Diputación ya que el Consistorio tiene un convenio firmado con ella en virtud del cual, la Institución se hace cargo de la subvención de los trabajadores de las salinas y, sin coste alguno, recibe la sal que necesite para el plan invernal.

«Para la Institución también es rentable porque esto les permite tener su propio almacén de sal en el centro de la provincia sin tener que preocuparse de nada», asevera Sotillo.

De hecho, tal y como reconoce este alcalde, han tenido que decir «no» a algunos ayuntamientos que este año querían más sal porque ya no les quedaba, entre otras razones porque algunos pueblos cercanos que otros años no se llevaban o cogían unos seis sacos de unos 30 kilos, con el temporal se han llevado hasta diez sacos. Incluso explica como la propia Diputación «se anticipó a la borrasca y, ya antes, estuvo sacando camiones de sal para lo que se venía».

«El teléfono no paraba de sonar. No sabemos cómo se han podido enterar de que había unas salinas aquí pero era constantemente llamando desde otras provincias», ha reiterado mientras recordaba que aunque ya no les queda sal para el plan invernal, sí que tienen flor de sal, producto con un fin únicamente gastronómico al que quieren darle un protagonismo especial a partir de ahora.

Según Sotillo, para el plan invernal han salido entre 250 y 300 toneladas de sal entre montones y sacos de 30 kilos .

El alcalde de este pequeño municipio de apenas media docena de habitantes, situado en la comarca molinesa y que se embarcó en este proyecto para luchar contra la despoblación y dar vida al pueblo, espera reunirse esta semana entrante con el presidente de la Diputación, José Luis Vega , a quien quiere pedir que la Institución incremente «algo más» el apoyo al proyecto de la sal con la idea de que este 2021 puedan hacer «un esfuerzo mayor» y mejorar la producción porque este año los almacenes se han quedado vacíos y «hay que ser previsor porque no se sabe qué puede pasar en el futuro».

«Ojalá todo esto sirva también para poner otras salinas de Guadalajara en explotación porque la sal de interior es fabulosa», ha añadido.

Este explotación salinera, conformada por dos pozos o norias, cocederos y recocederos, albercas, canalizaciones, un almacén o alfolí y una ermita singular de planta elipsoidal, comenzó a restaurarse en el año 2003 con una ayuda del Ministerio y en el 2007 todo el conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), siendo hoy un atractivo turístico más de la comarca que recibe visitas a lo largo de todo el año.

Guadalajara es quizá la provincia de Castilla-La Mancha con más salinas repartidas fundamentalmente en la comarca de la Sierra Norte pero también en la zona del Alto Tajo.

