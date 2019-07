Denuncian la agresión de un preso a un funcionario de la cárcel de Alcázar de San Juan Un interno del programa de atención a enfermos mentales entró en una oficina dando voces y patadas a la puerta

Los sindicatos Comisiones Obreras y Acaip-UGT han denunciado la agresión que ha sufrido un funcionario del centro penitenciario de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por parte de un interno mientras estaba en el patio del módulo, si bien han destacado que afortunadamente el funcionario no ha sufrido lesiones.

El incidente en el que tuvieron que intervenir otros cuatro funcionarios, se complicó cuando el mando de incidencias de la prisión no tuvo claro si se podían aplicar las medidas coercitivas previstas en el artículo 72 del Reglamento Penitenciario, ya que el agresor es un interno incluido en el programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (Paiem) y no había ningún médico en la cárcel.

Así lo han asegurado este lunes los dos sindicatos en un comunicado en el que Acaip-UGT ha subrayado que el único médico con que cuenta la prisión no estaba de guardia, mientras que el delegado sindical de CCOO en la cárcel alcazareña, Rafael Correas, ha advertido el peligro que supone para los funcionarios que «no exista personal médico alguno en esta cárcel, al encontrase de vacaciones el único médico que hay en la misma».

Por su parte, Instituciones Penitenciarias ha informado a Efe que los hechos tuvieron lugar el sábado 12 de julio, a las 11:50 horas, cuando en el módulo de respeto, un interno de segundo grado y que está dentro del Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales, entró en la oficina de los funcionarios dando voces y patadas a la puerta.

Los funcionarios lo sacaron al patio para tranquilizarlo, pero el interno «persistió en su actitud violenta», por lo que tuvo que ser reducido «utilizando la mínima fuerza física posible», han precisado las mismas fuentes, que han agregado que el preso fue trasladado a un módulo de aislamiento para ser separado del resto de internos. Estas mismas fuentes han confirmado que no figura ningún parte de lesiones.

Ambos sindicatos han destacado que cada vez son más frecuentes los internos con patologías mentales en las prisiones, a pesar de que deberían cumplir condena en hospitales psiquiátricos penitenciarios, un recurso que es escaso ya que no hay suficientes para todos los internos que lo necesitan.

Por ello, Acaip-UGT ha reclamado que se busque una solución a la «grave situación» que sufre el colectivo desde hace años y que pasa por la reposición de efectivos, la reclasificación de centros penitenciarios y recibir una formación adecuada, entre otras reivindicaciones.

Por su parte, CCOO ha reiterado que el módulo de respeto donde se produjo la agresión tiene una clasificación nula, lo que crea un foco de conflictividad permanente.

Esta situación, unida al grave déficit de personal y al envejecimiento de la plantilla denunciado por CCOO, provoca que «hayan aumentado considerablemente» el número de agresiones en los centros penitenciarios en los últimos años.

CCOO ha exigido una Oferta Extraordinaria de Empleo que cubra las 3.500 vacantes presupuestadas y sin personal, que están en el origen del 30 por ciento de las agresiones y la aplicación estricta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a todo el personal penitenciario.

«Las agresiones no pueden formar parte de la actividad ordinaria del personal penitenciario, no entran en nómina y porque con agresiones la reinserción no es posible», ha concluido el dirigente sindical.