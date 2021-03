Calzada de Calatrava Una denuncia por robo en una orquesta acaba con dos detenidos por una presunta macroestafa de 270.000 euros Uno de los implicados, a ABC: «A mí me llamaron porque decían que yo había falsificado una factura; demostré esa misma mañana que yo no había falsificado nada» La Guardia Civil los acusa de estafa, falsedad documental y cinco delitos de simulación por presentar facturas falsas a dos aseguradoras desde 2018

La Guardia Civil de Ciudad Real acusa a dos personas de una macroestafa de 270.000 euros cometida desde 2018 a dos aseguradoras con facturas falsas. Dos personas han sido detenidas por cinco delitos de simulación, estafa y falsedad documental, según ha informado este miércoles el instituto armado, que también ha intervenido un vehículo de alta gama, un Maserati.

ABC ha contactado con uno de los implicados, que ha negado las acusaciones. «No voy a decir nada. Lo he puesto en manos de mi abogado. No estoy detenido. Si estuviera detenido, como se está diciendo, no estaría hablando por teléfono. A mí me llamaron porque decían que yo había falsificado una factura; demostré esa misma mañana que yo no había falsificado nada. Hasta que se demuestre lo contrario, soy inocente», ha afirmado. «No es material de ninguna orquesta, es de una persona física que soy yo, pero de ninguna empresa», ha añadido antes de colgar el teléfono.

Una denuncia por robo en una conocida orquesta de Calzada de Calatrava, una pequeña localidad manchega de unos 4.000 habitantes, es el germen de las primeras pesquisas. Se aseguraba que el valor de lo sustraído era de 130.700 euros. Sin embargo, el análisis de la documentación aportada y la inspección ocular de la Guardia Civil condujeron a los agentes a colegir que había «indicios de falsedad en la veracidad de los hechos».

La Operación Esmeritator se centró entonces en las provincias de Ciudad Real y Toledo. Los investigaron reunieron diversas pruebas que le llevaron a una conclusión: el supuesto delito de robo con fuerza resultó ser, presuntamente, una macroestafa continuada a dos entidades aseguradoras por un valor de 273.000 euros. Según la Guardia Civil, los dos supuestos autores manipularon y utilizaron documentación falsa desde 2018 hasta finales de 2020.

Los investigadores aseguran que uno de los detenidos, vecino de Calzada de Calatrava, convenció al segundo imputado para realizar cuatro facturas falsas. De esta forma, «simularon un falso robo en una orquesta y un siniestro por daños», aunque uno de ellos lo ha negado a ABC: «Hasta que se demuestre lo contrario, soy inocente».

Un implicado fue arrestado en febrero y el otro, en marzo. El caso lo instruye el único juzgado de primera instancia e instrucción de Almagro.