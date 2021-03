Cuenca El recuerdo de los niños sobre el Covid revivirá en 2046 en una «cápsula del tiempo» En Las Valeras (Cuenca), 100 niños escriben sus vivencias sobre este año de pandemia, unos hechos que serán parte de la historia del municipio

Sentadas en el salón de su casa, Sofía y Clara se afanan por comenzar a escribir una historia común, con una mirada diferente. Estas niñas quieren contar al mundo cómo se ha vivido el Covid-19 en su pueblo y qué huellas les ha dejado a ellas y a sus seres queridos. Las dos ya han preparado un par de fotografías, en las que aparece toda su familia, y un audio en el que expresan sus sentimientos y sensaciones por lo que aún siguen viviendo, en este tiempo marcado por la tristeza, el dolor y las ausencias. Ninguna quiere hablar de lo que van a escribir, pero emocionadas responden que tienen todo el mes de marzo para darle forma a una narración que en 2046 se convertirá en parte de la historia colectiva del municipio de Las Valeras (Cuenca) de 1.500 habitantes.

Y es que la actividad creativa en esta localidad conquense ha aumentado en las últimas semanas. Los niños se están dedicando a plasmar en un folio sus propias vivencias y lo que han vivido junto a sus seres queridos durante este año largo de pandemia. Ellos, sin saberlo, están escribiendo la historia de unos hechos que han afectado a su municipio, pero también al mundo entero. Esos testimonios escritos, con su propia letra, se guardarán en la «cápsula del tiempo», que quedará enterrada bajo la fuente vieja y junto a la placa de hierro fundido como recuerdo por los diez fallecidos por Covid-19, pero también como agradecimiento a todos los que han trabajado para disminuir los efectos de esta enfermedad.

El material de Clara y Sofía (una cuartilla completa escrita a mano, la fotografía elegida y el audio) serán introducidos en la «cápsula del tiempo», que se abrirá en 2046 para recuperar este tiempo de coronavirus en un pequeño municipio de la provincia de Cuenca. Sus testimonios se unirán a los que ya están preparando unos 100 niños (con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años) del colegio Virgen del Rosario del municipio.

El alcalde de Las Valeras, Daniel Pérez Osma, ha contado a ABC que esta iniciativa surgió de una reunión entre el Ayuntamiento y el AMPA del colegio Virgen del Rosario, para fomentar una actividad diferente entre los más pequeños. «Algún padre comentó que había visto en unos dibujos animados algo parecido a una urna del tiempo. Poco a poco, y tras varias reuniones, fue cogiendo forma esta idea», presume el regidor de este municipio, el sexto pueblo con más industria por metro cuadrado de España y cuya economía se basa en fabricar puertas, ventanas y todo tipo de materiales relacionados con la madera.

El edil ha explicado que la respuesta de los niños ha sido «sorprendente». «Los pequeños lo están llevando con muchísima ilusión. Es un momento histórico, dentro de la tragedia que estamos viviendo en todo el mundo. Lo que queremos es escucharles a ellos porque la historia la escribimos los adultos y nunca tenemos en cuenta a los más pequeños».

Tras acordar dar forma a esta iniciativa, apoyada por la AMPA y el colegio, los niños deben responder en su escrito a esta pregunta:¿qué ha significado para ti esta etapa marcada por el Covid?. A partir de ahí, deberán escribir sobre su propia vida y cómo se ha visto alterada, desde la trágica pérdida de familiares hasta el no poder ir a visitar a sus abuelos, jugar con sus amigos o el simple hecho de tener que incorporar a su vida diaria las mascarillas y los geles.

El alcalde de Las Valeras se ha mostrado conmovido por la buena acogida que ha tenido esta iniciativa municipal entre sus vecinos. «Dentro de 25 años será muy bonito que estos chicos puedan volver a leer lo que han escrito, escuchar su voz cuando eran críos y también volver a ver los rostros de su familia».

Daniel Pérez Osma ha afirmado que el objetivo del equipo de Gobierno es tener recogido todo el material para finales de marzo. A partir de esa fecha, a comienzos del mes de abril, se procederá a rellenar la cápsula del tiempo con los decretos más importantes que el consistorio ha emitido durante este año de pandemia.

El alcalde quiere meter en esa urna el decreto con el que se autorizó el cierre del hogar del jubilado, pero también los que se publicaron para comprar las EPIs y ordenar la desinfección de todas las calles y zonas públicas del pueblo. Además, los periódicos del día y todo lo que permita que las generaciones futuras conozcan esta experiencia, dentro de unos años, contada de primera mano por quienes la han vivido ahora.

«La urna incluirá el material escrito por los niños porque ellos saben que ahora mismo el mundo está inmerso en algo que no pueden entender; saben que no pueden ver a los abuelos, que no pueden ver a las familias, pero no son conscientes de la envergadura de este virus y de cómo ha afectado a la humanidad», ha puntualizado el regidor, para remarcar que cada a cada niño se le va a entregar un cheque de diez euros para que se lo puedan gastar en la librería de la localidad. La cápsula será enterrada en un acto homenaje al que acudirán los vecinos del municipio.

De momento, los más pequeños tienen hasta finales de este mes para escribir la historia que todos podremos leer dentro de 25 años.