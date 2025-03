Las Cortes de Castilla-La Mancha cierran un año «difícil» en el que se han aprobado 12 leyes

Las Cortes de Castilla-La Mancha cierran un año «difícil», marcado por el coronavirus, en el que se han aprobado 12 leyes (11 sin ningún voto en contra) , se han celebrado 26 plenos y ha habido 56 comisiones y 82 reuniones de Mesa y Junta de Portavoces. Según el presidente del Parlamento, Pablo Bellido , ha sido el «más productivo» de la última década.

Bellido recuerda que el 12 de marzo se suspendió la actividad presencial en las Cortes debido a la pandemia y no se reanudó hasta el 4 de junio, cuando compareció el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para rendir cuentas del trabajo del Gobierno durante esos meses de confinamiento.

La única de las 12 leyes que se ha aprobado con votos en contra ha sido la última, la de los Presupuestos de la Junta para 2021, a la que se ha opuesto el PP. En cuanto al resto, seis de las once leyes salieron adelante por unanimidad, por lo que Bellido destaca ese «gran esfuerzo de entendimiento» de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Ciudadanos) porque, aunque a veces «se discrepe», se demuestra que «somos capaces de ponernos de acuerdo».

Respecto a las 82 reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces y las 56 comisiones, hay que sumar la que se celebrará el próximo martes, día en el que tendrá lugar la última sesión de la comisión contra la despoblación y donde se verán las conclusiones, que Bellido confía en que sean acordadas por los grupos parlamentarios.

Por otro lado, el presidente de las Cortes afirma que ha habido un «enorme» aprovechamiento del tiempo y considera que «hay mucho más acuerdo que discrepancia». A pesar de que en 2020 el tono se ha elevado y ha habido una mayor agresividad que en el año anterior, «ha habido una dinámica de acuerdos muy positiva».

Por ello, Bellido apela a «la recuperación del talante y del respeto» entre los grupos y entre la oposición y el Gobierno regional. «Siempre he demandado, por donde he pasado, que haya unas formas que estén a la altura de lo que la sociedad demanda», afirma, y agradece que en el Parlamento de Castilla-La Mancha no se haya instalado el discurso del odio: «Somos un oasis de normalidad y ojalá sigamos siéndolo».

Por último, el presidente de las Cortes explica que actualmente está en tramitación la Ley SUMA (de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas). En todo caso, es probable que el 11 de enero la Mesa y Junta de Portavoces planifiquen el próximo periodo de sesiones, que abarcará de enero a julio.