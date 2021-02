CORONAVIRUS Convocan ocho actos públicos del 8-M en Castilla-La Mancha, pese a las recomedaciones de no celebrarlo La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Blanca Fernández, pide no celebrarlo este año en las calles

Pese a las recomendaciones desde diferentes ámbitos, tanto sanitarios como políticos -el último el de la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, este mismo jueves- para que no se celebre el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, en Castilla-La Mancha hay convocados ya ocho actos relacionados con esta efeméride.

La Delegación del Gobierno se encuentra estudiando las comunicaciones que ha recibido hasta el momento sobre diferentes convocatorias con motivo del 8-M, para las cuales, según han explicado fuentes de esta institución, no hay ninguna limitación puntual debido al coronavirus. Tan solo se exige cumplir con las medidas de seguridad ciudadana y sanitaria contempladas por la pandemia. Hasta la fecha, pendientes de recibir autorización, son ocho los actos que han comunicado diferentes colectivos para el Día Internacional de la Mujer.

Entre ellos, destacan los de la capital regional, Toledo, donde hay convocados tres eventos: uno de CCOO, otro del Sindicato de Estudiantes y una cadena humana de la CGT (Confederación General del Trabajo), sin concretar aún ninguno de ellos ni la hora ni el lugar. En Guadalajara, hay otros tres actos comunicados: uno convocado por el Sindicato de Estudiantes a las 11.30 horas, otro conjunto de CCOO y UGT a las 12.00 horas y, por último, una concentración de la Plataforma 8-M a las 18.00 horas.

En Albacete hay dos comunicaciones: una concentración convocada por el Sindicato de Estudiantes a las 12.00 horas y una cadena humana de la Plataforma 8-M en la Plaza del Altozano. En Cuenca hay una concentración de CCOO y UGT programada a las 12.00 horas, mientras que en Ciudad Real no hay comunicado aún ningún acto de momento.

Unas convocatorias que, sin embargo, no serán respaldadas por muchas personas, entre ellas muchas mujeres, que debido a la situación actual de pandemia no ven oportuno la realización de actos públicos. Destaca el caso de Blanca Fernández, portavoz de la Junta y, para más inri, consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, quien este mismo jueves aconsejaba en su perfil de Facebook no celebrar este año el 8-M en las calles.

Aunque para ella este tipo de actos son «un instrumento muy potente para visibilizar retos y conseguir adhesiones, en esta ocasión y debido a la crisis sanitaria la movilización ha de ser en las redes sociales». En un texto difundido en su cuenta personal de Facebook, la consejera señala que «se vive una pandemia que aún no se ha vencido», por lo que ruega «que no se nuble la vista ante la mejoría de los datos, ya que de la conducta individual de cada uno depende que esta estadística se mantenga, mejore o empeore».

Por todo ello, ha pedido «coherencia» con la situación sanitaria para evitar así movilizaciones en las calles, tras lo que ha recordado lo poco que gustaron las caceroladas del Barrio de Salamanca lideradas por Vox o las protestas promovidas por negacionistas. «En consecuencia tampoco nos deberíamos plantear tomar las calles este año, porque este tipo de decisiones hoy que ya sabemos cómo se contagia el virus son poco responsables. No podemos caer en el cinismo de quien acusaba a las feministas de ser las causantes de expandir el virus mientras que justificaba su propio Vistalegre en el mismo fin de semana, ni de aquellos que han promovido manifestaciones contra el confinamiento para desgastar al Gobierno sin importarles las consecuencias sanitarias», ha afirmado Fernández.

Por último, reivindica que «las mujeres son distintas y mejores que todo eso, y si algo caracteriza al feminismo es que no se mira su propio ombligo. Demostrémoslo y este año nuestras reivindicaciones canalicémoslas a través de las redes, en positivo, desde la unidad y dejando claro que volveremos a tomar las calles, llegado el momento, desde el pacifismo y con los brazos abiertos a todas la personas que se quieran sumar a la lucha por la igualdad», ha rematado la consejera de Igualdad, que termina enviando «un abrazo sororo» a todas las mujeres.