IU considera los 87 millones más de techo de gasto son «migajas» para Castilla-La Mancha Esa cantidad es una mínima parte de los 6.000 millones totales que el gobierno de Pedro Sánchez pensaba liberar

EFE

Toledo Actualizado: 31/07/2018 19:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas IU sitúa al empleo y la vivienda entre las principales propuestas de su programa electoral

IU en Castilla-La Mancha ha defendido la abstención de Unidos Podemos en la votación del Congreso de en que se tumbó el techo de gasto para 2019 propuesto por el gobierno central y en el cual se destinaban 87 millones de euros más en la región, una cantidad que desde la formación ha considerado que son «migajas».

El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha señalado en una rueda de prensa que, de haber tenido éxito la votación sobre el techo de gasto, la región percibiría 87 millones de euros más de los 6.000 millones totales que el gobierno de Sánchez pensaba liberar.

Crespo ha asegurado que la votación sobre el techo de gasto nacional «no era favorable a las clases sociales» y que «siguen la senda» de los presupuestos del Partido Popular ya que ha opinado que «adelgaza lo público y engorda lo privado», por ello ha defendido la abstención de los diputados de Unidos Podemos.

Además, el coordinador regional ha calificado como un «fracaso» que el Gobierno regional no apoye la reforma de financiación autonómica, que ha definido como «imprescindible», y ha lamentado que le decisión del Gobierno central de no abordar en esta legislatura un nuevo modelo de financiación autonómica demuestra la «debilidad absoluta» del Ejecutivo castellano-manchego.

Así mismo, Crespo ha incidido en que la pasada moción de censura, que supuso la salida del Gobierno central de Mariano Rajoy, se hizo para «cambiar políticas, no políticos» por lo que la formación ha instado al Gobierno regional a «defender su tierra, no propuestas partidistas que no beneficien a Castilla-La Mancha».

En este sentido, IU ha reclamado un Gobierno regional que sea «fuerte» en cuestiones como el trasvase Tajo-Segura, pues ha lamentado que el PSOE de Murcia ha aseverado que en agosto y septiembre se aprobarán nuevas derivaciones de la cabecera del Tajo al Segura.

«Aquí el gobierno no nos defiende», ha lamentado Crespo, «los pantanos se secan y los pueblos más cercanos se abastecen con cisternas», una situación que ha considerado «insoportable».