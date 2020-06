Ciudad Real equipara el uso de los patinetes eléctricos al de las bicicletas La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la modificación de la ordenanza reguladora de la Movilidad Ciclista

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la modificación de la ordenanza reguladora de la Movilidad Ciclista, que equipara desde ahora a los vehículos de movilidad personal (VMP), los conocidos como patinetes eléctricos, con el uso de las bicicletas.

La ordenanza que cuenta con el visto bueno del Consejo de Movilidad, y que, siguiendo la normativa nacional, tiene como objetivo su regulación, para conseguir una convivencia ordenada y respetuosa con los peatones y los distintos modos de transporte, ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Ciudad Real.

El concejal de Movilidad, David Serrano, ha explicado que era una modificación pendiente, a la espera de regulaciones estatales, y ha comentado que «gracias a ellas ya podemos regular en Ciudad Real estos vehículos, que se homologan a las bicicletas y, por tanto, deben tener el mismo comportamiento, la misma normativa y el mismo respeto para con los peatones y con el resto de elementos de la seguridad vial».

Asimismo, ha indicado que «desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta por un modelo de movilidad que no amenace la salud ni la seguridad de las personas», que no interfiera en la calidad de vida, que no ponga en riesgo la calidad del aire y el medio ambiente, y que garantice el dinamismo económico de la ciudad.

Por eso, se están favoreciendo soluciones de transporte individuales más racionales y menos impactantes como la bicicleta o los VMP, aprovechando las características orográficas, climatológicas y de tamaño de la capital ciudadrealeña, que hacen que estos modos de transporte sean ideales.