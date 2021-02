Carmen Picazo, portavoz de Cs en Castilla-La Mancha, da positivo en Covid Tendrá que guardar cuarentena hasta el 2 de marzo

La coordinadora de Ciudadanos Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha dado positivo en Covid-19 y mantendrá cuarentena hasta el 2 de marzo, según ha explicado a través de su cuenta de Twitter.

«Al haber estado en contacto estrecho con una persona contagiada por Covid, me he sometido a una PCR y he dado positivo. Me encuentro perfectamente, sin síntomas. Permaneceré en cuarentena hasta el 2 de marzo». Picazo ha enviado un mensaje de prudencia, porque «pese a que los contagios y la incidencia acumulada están empezando a descender poco a poco, los datos siguen obligándon a respetar todas las instrucciones de las autoridades sanitarias».