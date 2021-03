La buena salud de los toros en CMMedia Con la reducción de aforo debido a la pandemia, «todos los festejos pasan por el soporte económico de la televisión» Este fin de semana se ha inaugurado la temporada desde Ossa de Montiel. En 2020 fueron 38 retransmisiones

Juan Antonio Pérez Actualizado: 21/03/2021 15:16h

Los toros han vuelto este fin de semana a CMMedia con la retransmisión de una corrida y una novillada con picadores desde Ossa de Montiel. En tiempos de pandemia, con un aforo reducido en las plazas, la presencia de la televisión regional se hace imprescindible. Así lo expresa José Miguel Martín de Blas, locutor de referencia en la cadena autonómica: «Todos los festejos que se anuncian pasan por el soporte económico de la televisión. La prueba es que el año pasado no se celebró ninguno en Castilla-La Mancha sin televisión. Y en el resto de España solo hubo cinco corridas que no se emitieron: dos en Mérida, dos en Astorga y una en El Puerto de Santa María».

Pese al dichoso coronavirus, la salud de los toros en CMMedia es excelente. En 2020 se retransmitieron 38 festejos: uno antes del confinamiento (el 7 de marzo, una corrida mixta en Tobarra) y 37 a partir del mes de julio, cuando se reanudó la actividad taurina. En total, fueron 18 corridas, cuatro de rejones, tres novilladas con picadores, diez sin picadores y tres concursos de recortes. Además, algunos de ellos traspasaron la frontera de la región. Las cámaras se trasladaron hasta Ávila, El Espinar o Andalucía, donde la producción se compartió con Canal Sur.

«El año pasado sentó las bases para que el sector supiera a qué atenerse con las restricciones. Los que hicieron los deberes saben cuál es el camino a recorrer, por lo menos en este arranque de temporada. Tengo confianza en que progresivamente se vayan ampliando los aforos. A partir del verano tengo el pálpito o el deseo de que van a rodar mejor las cosas. Y hay algo importante que estamos detectando, que es el efecto dominó. Cuando se anuncian festejos taurinos, enseguida afloran otros. Hay un contagio positivo», explica Martín de Blas sobre las expectativas para este año.

En el «equipazo» de CMMedia no hay ninguna novedad. «Permanecemos la misma gente con el mismo talento y con más ganas si cabe de volver a las plazas. César Jiménez comentará los festejos de a pie, Josechu Pérez de Mendoza, los de rejones, y José María Vivas, los espectáculos populares. Pato estará en la realización y Óscar Aranda y yo mismo como caras visibles», desgrana.

Preguntado por cómo afecta la pandemia a las retransmisiones, responde: «El cambio tiene que ver con el público, que hay menos del habitual. El público le da ese calor y ese plus al ambiente de una tarde de toros, pero por lo demás, más allá de las mascarillas y de tener cuidado en las distancias cortas, cambia bastante poco».

Martín de Blas expone «una situación evidente que se está reclamando desde todos los sectores culturales: con la mascarilla y una distancia mínima se pueden celebrar eventos con un aforo razonable y no temer al coronavirus. El año pasado no se detectó ningún brote en festejos taurinos». También recuerda que, aunque no cree que se haya discriminado a los toros respecto a otro tipo de espectáculos, «ahora mismo, en Madrid, hay teatros abiertos, conciertos en el Palacio de los Deportes y no se ha celebrado ninguna corrida».

Por último, considera que la pandemia «ha supuesto un reto y un examen para el sector taurino. Algunos han conseguido sacar nota y otros ni se han presentado, y eso es lo más importante. Algunos toreros no han estado presentes en momentos en los que era importante, sobre todo por una cuestión de visibilidad de la fiesta».