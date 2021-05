Berna González Harbour: «El ejercicio que no respeta la ética profesional no es periodismo» La escritora y periodista, premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra española en 2020 por 'El sueño de la razón', presentará 'El pozo' en el festival 'Mancha Negra' de Ciudad Real

Mariano Cebrián Ciudad Real Actualizado: 18/05/2021 21:11h

«Pozo. Dícese del lugar en el que puede precipitarse y morir una niña. El periodismo. Y la decencia de todos». Esta frase define a la perfección lo que quiere reflejar en su nueva novela la escritora y periodista Berna González Harbour (Santander, 1965), cuyo título, 'El pozo' (Ediciones Destino), es una alegoría del periodismo y del mundo en general.

La escritora santanderina, subdirectora de El País y premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra española en 2020 por su novela anterior, 'El sueño de la razón', llega ahora con nuevo libro bajo el brazo al festival de género negro, ' Mancha Negra', que se celebra del jueves al sábado en Ciudad Real. Allí estará el sábado, en el Espacio Serendipia, a las 19.00 horas, junto con el reconocido autor Benito Olmo, darán a conocer de sus personajes y sus disyuntivas en un mundo negro y globalizado.

Un género que ha dejado de lado en 'El pozo' para escribir un thriller que reflexiona sobre el mundo del periodismo y critica ferozmente el sensacionalismo mediático a partir de la recreación ficcionada de un caso que monopolizó la atención mediática española. En la novela, la protagonista, Greta Cadaqués, una reportera de televisión, es enviada a cubrir el caso de una niña que ha caído en un pozo a las afueras de Madrid.

Buen símbolo el pozo para reflejar dónde está el periodismo ahora. ¿Cree que saldrá la profesión de él?

El periodismo vive bajo constantes presiones y tensiones, siempre lo ha hecho y siempre sobrevive gracias a la lucha y vocación de los buenos periodistas. El ejercicio que no respeta la ética profesional no es periodismo

'El pozo' es también el título de su nueva novela, en la que narra un hecho que recuerda al caso tan mediático del niño Julen hace más de dos años. ¿Vale todo para contar un suceso como este? O, como dice Greta -la protagonista-, ¿estamos buscando audiencia mientras creamos otra realidad?

En periodismo no vale todo. No vale alimentar el morbo. No vale divulgar rumores. No vale añadir datos de los protagonistas que no están relacionados con el asunto y que atañen a su vida privada, especialmente si les pueden perjudicar. El público lo está pidiendo, devora la telebasura y el sensacionalismo, pero es misión nuestra resistir la tentación amoral y ofrecer únicamente la verdad.

En un mundo, como el actual, en el que la forma queda por encima del contenido, ¿no cree que es cada vez más difícil, sobre todo para las mujeres, triunfar en un periodismo que mira tanto la imagen y la estética?

Cierto, cada vez es más difícil. La cámara quiere belleza, quiere imagen, poner espejos irreales y perfectos a una sociedad que no lo es y cada vez es más complicado conformar ese espejo de la realidad sin crear una paralela. Por ello me encanta un personaje como Mary Beard y otras comunicadoras capaces de comparecer sin miedo al rechazo de su imagen. Hombres y mujeres son víctimas de eso, pero más las mujeres.

Ante este panorama, y más en una profesión con tanta precariedad laboral, ¿qué le dice a los alumnos de periodismo que engrosan las largas lista de espera de una beca y, más allá aún, un contrato de trabajo?

¡Ay, los estudiantes! Qué difícil es decir algo útil. Yo siempre aconsejo estudiar otra carrera distinta al periodismo porque este es un oficio, es un ejercicio que luego se puede ejercer desde el conocimiento que da otra carrera. Si hay vocación, lo conseguirán.

La novela está llena de debates y dicotomías sobre la profesión, algo que se ve en unos y otros personajes. Algunos de ellos le sirven para homenajear también al buen periodismo. ¿No todo está perdido?

Exacto. Es una batalla constante, un pulso entre tensiones y la que empuja la vocación, la ambición de contar la verdad debe vencer y vence millones de veces. Y como dices mi libro es un homenaje al periodismo, está escrito con tanta autocrítica como admiración al valor de nuestra profesión.

Usted, como periodista y, aún más, como subdirectora de El País, habrá tenido que enfrentarse a dilemas éticos, morales y deontológicos de todo tipo. ¿Puede contar algún hecho que recuerde o que quiera olvidar?

Recuerdo perfectamente el caso de la concejal Olvido Hormigos, cuyo vídeo sexual saltó a las redes y a ciertos medios por una especie de venganza cuando obviamente no era una noticia de interés político sino solo morboso. Era su vida privada. Nos resistimos hasta que el PSOE entró a defenderla. El PSOE lo convirtió en noticia al opinar y no les culpo, era su concejal en Los Yébenes. Pero ellos lo convirtieron en noticia, que para nosotros no existía hasta ese momento.

Después de recibir el año pasado el premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra española por 'El sueño de la razón', ¿cuándo volverá a recuperar el género y a la comisaria Ruiz que tantos éxitos le ha dado?

Estoy deseando tener tiempo para arrancar a escribir la siguiente entrega de la comisaria Ruiz. Como dices, me ha dado éxitos, el premio más prestigioso y muchísimas alegrías. Nunca la abandonaré.

Cada vez son más mujeres las que escriben y protagonizan este tipo de historias. En su opinión, desde el punto de vista femenino, ¿cómo está la salud del género negro?

Por fortuna, muchas escritoras y también protagonistas mujeres en manos de hombres y mujeres han actualizado la novela negra de forma galopante. Eso es fantástico. Era necesario. Y lo ha revigorizado como un género capaz de reflejar la realidad del momento.