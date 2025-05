Antonio Mercero: «Con las novelas encuentro un chute de libertad creativa. Soy como un pequeño dios»

Las hermanas Müller cuentan cada jueves su vida a millones de seguidores en el canal de YouTube ' Pleamar ', pero en el vídeo de esta semana aparecen amordazadas y maniatadas, en un lugar oscuro, y llorando desesperadamente. Las visualizaciones crecen por horas sin que nadie ... sepa si va en serio o es una broma macabra. Los padres denuncian la desaparición y el caso es asignado a una extraña pareja de investigadores: Darío Mur, divorciado y enamorado de la literatura clásica, y Nieves González, adicta a las citas online y víctima de acoso en la comisaría . Cuando la muerte de Martina Müller es retransmitida en directo, Darío se enfrentará al mundo de los influencers, al que su propia hija es adicta y que la ha convertido en una chica violenta y conflictiva.

Esta es la reseña de 'Pleamar' (Alfaguara), la nueva novela de Antonio Santos Mercero (Madrid, 1969), un autor consolidado ya dentro del género negro, que participará este sábado en el festival ' Mancha Negra ' de Ciudad Real. Un mundo en el que está triunfando no solo en su faceta literaria, sino también en la audiovisual, puesto que como guionista y por herencia de su padre, el gran Antonio Mercero, se podría decir que se ha criado entre guiones. Ahora presenta un thriller que tiene todos los ingredientes para triunfar en ambos formatos y en el que reflexiona sobre el abuso de las nuevas tecnologías y las redes sociales , donde se ven las vidas paralelas e irreales en las que viven inmersas las nuevas generaciones y la sociedad en general.

Supongo que estará contento por que los derechos de las dos novelas protagonizadas por Sofía Luna hayan sido vendidos para una adaptación televisiva.

Sí, estoy muy ilusionado con ese proyecto. Soy guionista antes que fraile, así que trabajar con mis propios personajes y con las historias de esas novelas en clave televisiva es algo así como volver a casa. Tengo muchas ganas de ver a Sofía Luna en la pantalla.

Ahora, después de 'El final del hombre' y de 'El caso de las japonesas muertas', ha dejado descansar Sofía Luna. ¿La recuperará de nuevo en otra novela?

De momento, vamos a exiliarla a una serie de televisión. Ya veremos si vuelve a la carga con una nueva historia en papel.

Su nueva novela, 'Pleamar', tiene muchos ingredientes para poder triunfar en formato audiovisual. No en vano es usted también guionista. ¿No sé si ha recibido alguna llamada en este sentido?

Yo escribo desde mi formación y mi experiencia como guionista, por eso las novelas me salen muy visuales y se ven enseguida las posibilidades de adaptación que tienen. Me gusta trabajar con tramas paralelas, con personajes llenos de conflictos y con arco dramático definido, y con muchos puntos de giro, herramientas que empleamos los guionistas en las series de televisión. Así que Pleamar podría tener su adaptación audiovisual, claro que sí. Pero está en las librerías desde hace menos de dos meses y es pronto para pensar en eso.

En cualquier caso, ¿qué le ha dado la novela que no tenga el mundo audiovisual?

El trabajo del guionista es colectivo, con mucha gente aportando su talento, y la historia pasa por muchos filtros. Con las novelas encuentro la soledad del escritor, que podría ser paralizante pero a mí me supone un chute de libertad creativa. Soy como un pequeño dios que toma todas las decisiones, y esa sensación es muy embriagadora.

Los dos protagonistas de esta novela, los investigadores del departamento de Homicidios de la Policía Judicial de Madrid, Darío Mur y Nieves González, se complementan muy bien pese a ser muy diferentes. Incluso ha llegado a compararlos usted con Quijote y Sancho. ¿Tendrán continuidad como serie?

Mis personajes son diferentes porque un escritor busca siempre el contraste. Darío Mur se pierde en el mundo de las nuevas tecnologías, Nieves González las conoce mejor porque es más joven que él. Ella es alegre y extrovertida, él es serio y un poco solitario. Darío sufre porque se ha ido al traste su vida de pareja. Nieves está convencida de que la felicidad no radica en la pareja. Son, en efecto, complementarios. Cada uno de ellos mira con curiosidad la forma de ser del otro, y creo que esa curiosidad es la clave de las atracciones y de las buenas relaciones personales.

'Pleamar' es el título de la novela y el nombre del canal de YouTube de las dos hermanas Müller, que han sido secuestradas. Pero creo que también es una metáfora de nuestra tiempo actual por la omnipresencia del mundo digital y de las redes sociales. ¿Me equivoco?

El título de la novela, acrónimo de las pequeñas Leandra y Martina (Pleamar), me funciona con una doble ambivalencia. Por un lado, me gusta que una palabra tan poética esconda en realidad una historia muy negra. Y también me gusta lo que significa, la marea alta, la marea que sube y se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. En el auge de las tecnologías, y en concreto de las redes sociales, la marea sube de forma imparable y hay viejos valores y formas de relacionarnos que han sido barridos por esta gran ola.

He visto que tiene usted cuenta de Facebook y de Instagram, pero su actividad es poca y se limita a su trabajo y obra, no a su vida. Como algunos de los personajes de su novela, ¿es de los que necesita muchos likes para sentirse realizado?

No, no, yo vivo al margen de la tiranía del like y del número de seguidores. Comprendo la utilidad de las redes y percibo su poder de adicción. Pero encuentro un poco ridículo el postureo general y me siento tan sorprendido como mi protagonista, Darío Mur, que no sale de su asombro al comprobar con qué estupideces se puede hacer alguien famoso hoy día.

De hacerse youtuber mejor no hablamos. Con la dirección del mundo actual, con una juventud enganchada a personajes que venden su vida y mercadea con ella por estos medios, ¿cree que definitivamente hemos perdido el norte del todo?

No quiero ponerme tan apocalíptico, siempre ha habido una brecha generacional que impide a los padres entender los gustos de sus hijos. A mí me cuesta concederles la condición de gurú o de referente a ciertos youtubers famosos, pero lo cierto es que para muchos jóvenes lo son. Lo que sí me preocupa es que el escaparate de vidas perfectas que muestran las redes sociales suprima el lado menos bueno de cada uno, los complejos, los defectos, los sinsabores. Esas vidas deformadas, irreales, pueden crear mucha angustia en los jóvenes que no se sienten ni tan populares, ni tan favorecidos.

Darío tiene muchos problemas con su hija. Tenga usted hijos o no, ¿cómo cree que hay que educar a las nuevas generaciones para combatir la hiperconexión digital?

Educar a los hijos es una tarea delicada que exige responsabilidad, humildad, sensibilidad y sentido del humor, cualidades que no todos los padres y madres poseen. No estoy en disposición de dar lecciones en este aspecto. Algunos padres optarán por racionar el uso de las pantallas, otros serán más laxos, todos se enfrentarán por igual a la dificultad de la tarea. Me temo que la hiperconexión digital no se puede combatir, que la cuestión radica en aprender a convivir con ella.

Volviendo a la literatura, usted es ya un referente para muchos dentro de la novela negra. ¿Cómo cree que está el estado de salud de este género pese al coronavirus?

La novela negra está en auge, cada vez hay más títulos en el mercado y cada vez hay más lectores. Creo que el género está superando poco a poco el estigma de ser una literatura comercial y de poca calidad. Hay autores excelentes que crean historias originales, personajes complejos y atmósferas sofocantes. ¿Qué más se le puede pedir a una buena novela?