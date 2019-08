Amenazan con un cuchillo a dos sanitarias en una casa en La Gineta La médica y la enfermera acudieron a una casa a cubrir un aviso que se recibió en el centro de salud de La Roda

ABC Albacete Actualizado: 22/08/2019 12:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Detenido tras amenazar con cuchillo a un médico y una enfermera en La Roda

Una médica y una enfermera han denunciado que fueron amenazadas y coaccionadas cuando acudieron a cubrir un aviso a una casa de La Gineta (Albacete), por parte de la mujer a la que iban a atender, que las amenazó con un cuchillo, y de su hermano, que les advirtió que «no saldrían vivas».

El sindicato de enfermería Satse ha informado este jueves en una nota de prensa que las dos sanitarias han denunciado los hechos a la Guardia Civil y han comunicado este episodio violento al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Satse ha explicado que los hechos ocurrieron en la noche del pasado sábado, cuando la médica y la enfermera acudieron a la casa a cubrir un aviso que se recibió en el centro de salud de La Roda (Albacete), al que pertenece La Gineta, para atender a una mujer que sufría un ataque de ansiedad.

Cuando llegaron, a la vista del estado de la paciente y tras intentar calmarla sin éxito, le dijeron que la trasladarían al Hospital del Perpetuo Socorro de Albacete, a lo que la mujer se negó y les pidió que llamaran a su hermano, lo que hicieron.

Pero cuando llego el hermano «lejos de calmar a la paciente y ostensiblemente nervioso comenzó a increpar a la enfermera y a la médico», que ante el nerviosismo y la agresividad del hombre, y al entender que no era conveniente para la paciente dejarla sola esa noche en su casa, «se llamó a la Guardia Civil para que acudiera al domicilio y ayudara a calmar tanto a la paciente como a su hermano», ha apuntado Satse.

En ese momento, la paciente salió de la sala y volvió a ella con un cuchillo de cocina en actitud agresiva hacia las sanitarias, que intentaron convencerla de que no sería ingresada contra su voluntad, mientras que el hermano al enterarse que se había avisado a la fuerza pública «las amenazó y coaccionó» y les advirtió de que si no llamaban de nuevo a Guardia Civil para decir que ya no era necesaria su presencia, «no saldrían vivas de allí».

Ante las amenazas y coacciones, las sanitarias hicieron la llamada que les solicitaban y abandonaron la vivienda, a la que más tarde acudieron agentes de la Guardia Civil y otros efectivos movilizados por el 112, a los que no abrieron la puerta.

Satse ha considerado «inaceptables» este tipo de agresiones contra los profesionales sanitarios y pide que se adopten las medidas de seguridad «eficaces y contundentes» para evitar este tipo de ataques, y además aboga por aumentar la formación de los profesionales para afrontar situaciones conflictivas y desarrollar protocolos de actuación ante agresiones que no se queden en el papel.