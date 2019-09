El 19 de marzo, el 13 de abril y el 11 de junio serán festivos en 2020 en Castilla-La Mancha El 31 de mayo, el Día de la Región, no aparecerá en el listado de festivos del calendario laboral porque caerá en domingo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el calendario laboral y los festivos de carácter retribuido y no recuperables para el año 2020, incluyendo en ellos el día 19 de marzo, San José; el día 13 de abril, Lunes de Pascua; y el día 11 de junio, el Corpus Christi.

De esta forma, el calendario laboral del año próximo en la región incluye doce festivos de carácter retribuido, ya que además de los ya referidos se incluyen el día 1 de enero, Año Nuevo; el 6 de enero, Epifanía del Señor; los días 9 y 10 de abril, Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente; el día 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, día de la Natividad del Señor.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado al respecto que festividades como el 31 de mayo, el Día de la Región, no aparecerá en el listado de festivos del calendario laboral porque en 2020 caerá en domingo, «pero eso no quiere decir que no se vaya a celebrar», ha remarcado.

Para la aprobación del calendario laboral de 2020, el Gobierno regional dio traslado de la propuesta previa a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la región, así como a la Iglesia Católica.