Tolón entiende que Page «quiera más» financiación estatal y recuerda que Sánchez ha impulsado la mayor inyección de euros para Castilla-La Mancha

Este martes el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. El Estado prevé asumir hasta 83.252 millones de euros de todos los territorios, a excepción de Euskadi y Navarra, ya que no forman parte del régimen común.

El Ejecutivo central condonará hasta 5.000 millones de deuda a Castilla-La Mancha, tal y como ha recordado este lunes la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón. «Los va a asumir el Estado con el objetivo de reforzar los servicios públicos», ha dicho.

En este sentido, la delegada, que entiende que el Gobierno de Castilla-La Mancha «quiera más» financiación estatal, ha destacado el «gran esfuerzo» de Moncloa al asumir la deuda de los territorios. «Aparte de esta condonación de la deuda, hace muy poquito se aprobaron las entregas a cuenta para este año y para el próximo», ha indicado, para recordar que esas entregas a cuenta suponen este año un aumento del 8,9 por ciento de dinero a Castilla-La Mancha, y en 2026 se aumentarán más de un 7 por ciento «como ya se ha comprometido» el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Es la mayor financiación que el Gobierno de España ha hecho a esta comunidad autónoma durante su historia, sin contar todas las ayudas de los Fondos Next Generation, que son más de 2.600 millones de euros que han venido a la región«, ha concluido.

Financiación para acoger menores

A preguntas de los medios, Tolón también ha afirmado que el Gobierno dotará a las comunidades autónomas de financiación para la acogida de menores no acompañados. «Estamos hablando de niños vulnerables, estoy convencida de la coordinación positiva entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España, que va a asegurar económicamente a las comunidades autónomas para que la financiación esté asegurada para que sean cuidados como merecen«, ha zanjado.