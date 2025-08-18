Ya son 669 los menores de Castilla-La Mancha que viven con una familia de acogida La Junta dice que «la balanza se ha inclinado en positivo» respecto a los centros residenciales, donde se encuentran 520

En Castilla-La Mancha hay, en estos momentos, 669 menores que viven con una familia de acogida y 520 que lo hacen en centros residenciales, por lo que «la balanza se ha inclinado en positivo», según Inmaculada Tello, directora general de Infancia y Familia de la Junta. Quiere decirse que en la Administración regional «apostamos antes por un acogimiento familiar antes que residencial», dejando claro que «no es porque nuestros hogares de menores trabajen mal».

El «compromiso» con la Ley de Atención a la Infancia de Castilla-La Mancha fija que ya el año que viene, en 2026, no haya ningún menor de seis años en centros de acogida. «Lo mejor es que estén con familias de acompañamiento», afirmó Tello, reconociendo que aún quedan algunos. Sin dar el dato exacto, aseguró que «son muy pocos». Además, de cara a 2031 el objetivo es que no haya ningún menor en centros. Se trata de «un objetivo muy positivo y, a la vez, muy desafiante. Es difícil crecer tanto en tan pocos años, pero es bueno que nos lo pongamos como reto para luchar por él».

De los 669 menores que ahora viven con una familia de acogida, más o menos la mitad (339) lo hacen en la modalidad de familia extensa -permite que los propios familiares se hagan cargo de los niños cuando sus padres no pueden- y el resto (330) están con una familia ajena.

La directora general manifestó que «estamos haciendo un esfuerzo increíble con las entidades del Tercer Sector, como la Asociación de Familias de Acogida de Castilla-La Mancha (Asofacam)». Y añadió que la Junta ha destinado 1,36 millones de euros al programa de acogimiento familiar en el último año.

«Queremos hacer un llamamiento para que se conozca lo que es un acogimiento», expuso la dirigente política, explicando las diferencia entre adopción y acogimiento: «Con la adopción le das una estabilidad al menor, que ya se queda con esa familia, mientras que el acogimiento es temporal y el principal objetivo es que pueda reintegrarse con su familia biológica. Hay acogimientos temporales que se convierten en permanentes. Siempre se mira el bienestar del menor, qué es lo mejor para ellos».

«Lo que hacemos es sanar a unas criaturas víctimas de las circunstancias» Confiesa Remedios Vázquez, madre de acogida, que de lo único que se arrepiente es de «no haberlo hecho antes». «Siempre hemos tenido esa inquietud. Mi marido se crió en un barrio obrero del sur de Madrid, donde las viviendas estaban con las puertas abiertas y los vecinos se cuidaban unos a otros. Y yo provengo de una familia numerosa y sabemos lo que es la solidaridad. Somos más capaces de lo que pensamos inicialmente. Cuando llega un niño a tu casa, quien te da el motor diario es esa criatura. Hay muchos que no han podido disfrutar de la infancia y reconciliarlo con esa parte de su vida te da una satisfacción enorme», contó a los medios de comunicación desde el parque de las Tres Culturas de Toledo, animando a otras familias a que se atrevan a dar el paso. «Mi primera experiencia fue con mi hijo; y digo mi hijo porque ya está en fase de adopción. Es un niño con necesidades especiales. Vino para un acogimiento temporal y luego pasó a ser permanente. Después de 12 años en casa, es nuestro hijo», afirmó orgullosa. Y el verano pasado acogieron a una niña de cuatro años, que ha estado un año justo con ellos: «Nos llamaron porque había una necesidad y dos familias nos ofrecimos. Las niñas, hermanas, se han visto una vez a la semana para que no perdieran ese vínculo. Desde el primer momento que llegó la niña a casa le dijimos que somos unos 'papiyayis'. Un día, estaba como muy enfadada y me soltó: 'Es que tú no eres mi madre'. Y le contesté: 'Claro que no. No soy tú mamá, pero te puedo cuidar como una mamá'. En definitiva, lo que hacemos las familias que acogemos es sanar a unas criaturas que son víctimas de las circunstancias». Y remata: «Es el proceso más enriquecedor que he podido tener, el impactar tan positivamente en la vida de una criatura donde sus cimientos se restablecen para una vida futura».

Preguntada por «los requisitos» que debe cumplir una familia para acoger a menores, Tello habló de «estabilidad emocional, que tengan la oportunidad de dar cariño y de abrir su hogar como si fuera un hijo más. Una vez que se crea el vínculo entre el menor y la familia de acogida luego sigue estando, aunque vuelvan con la biológica».

Este lunes al mediodía, en el parque de las Tres Culturas de Toledo, la Junta organizó ante la prensa un encuentro con familias acogedoras y adoptivas de Castilla-La Mancha, donde dos hermanas que han estado acogidas de forma temporal por dos familias distintas han sido finalmente adoptadas por la misma gracias a la coordinación del sistema. «Es la prueba de que trabajamos para que ningún menor pierda sus vínculos afectivos y pueda desarrollarse con la mayor estabilidad posible», razonó la directora general.