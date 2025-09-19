Más de 650 aspirantes inician las pruebas para cubrir 40 plazas de Policía Local en Castilla-La Mancha

La prueba de aptitud física se celebrado en la pista de atletismo de la Escuela de Gimnasia de Toledo

Más de 650 aspirantes concurren a las pruebas para cubrir 40 nuevas plazas de Policía Local en Castilla-La Mancha. El proceso selectivo convocado por el Gobierno regional se desarrolla por encomienda de 22 ayuntamientos de la región.

Las pruebas ha arrancado con la fase de aptitud física en la pista de atletismo de la Escuela de Gimnasia de Toledo y continuaron con el test de conocimientos, el examen psicotécnico y entrevista y el reconocimiento médico. El proceso se lleva a cabo mediante el sistema de oposición en la Escala Básica, categoría de Policía.

La resolución con la lista definitiva de admitidos y excluidos fue publicada la pasada semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, encargada de coordinar este proceso. El Ejecutivo autonómico subraya que la convocatoria responde al objetivo de colaborar con los ayuntamientos que disponen de cuerpos de Policía Local, facilitándoles el incremento de sus plantillas.

Noticia Relacionada Un policía local salva la vida a un hombre en parada cardiaca en Toledo y días después recibe su abrazo en el hospital Fernando Franco El accidente cardíaco ocurrió el pasado 29 de junio en la confluencia de la avenida Carlos III con Mas del Rivero. Las maniobras de reanimación del agente y de un viandante consiguieron salvar la vida a un hombre de 65 años que se recupera en el Hospital Universitario de Toledo

Ya en 2021 se materializó una experiencia similar, cuando 16 consistorios encomendaron a la Junta la gestión de un proceso que permitió cubrir 34 plazas. Con este modelo, se pretende especialmente ayudar a aquellas entidades locales con recursos humanos y técnicos limitados para organizar oposiciones por sí mismas.

Plazas por provincias

En total, las 40 plazas pertenecen a 22 municipios de la región. En la provincia de Albacete se convocan cuatro: una en Casas-Ibáñez, dos en Elche de la Sierra y una en Ossa de Montiel. En Ciudad Real serán once: cuatro en Alcázar de San Juan, cinco en Argamasilla de Alba, una en Calzada de Calatrava y otra en Torrenueva.

La provincia de Cuenca oferta cinco plazas, todas ellas en la capital, y Guadalajara incorpora tres en Sigüenza. Toledo concentra el mayor número, con un total de 17 plazas distribuidas entre Corral de Almaguer, Esquivias, Lillo y Lominchar (dos en cada localidad), y una en Bargas, Camarena, Cobisa, Miguel Esteban, Mocejón, Olías del Rey, Ontígola, Villanueva de Alcardete y Yepes.