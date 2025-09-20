Más de 580 aspirantes optan en Castilla-La Mancha a 46 plazas de empleo público reservadas a personas con discapacidad intelectual

El director general de Función Pública, José Narváez, junto al gerente de CERMI CLM y presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, antes del inicio de las pruebas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado en Toledo las pruebas selectivas correspondientes al turno independiente para personas con discapacidad intelectual, con las que se inician los procesos de la Oferta de Empleo Público 2023-2024, que contempla 2.306 plazas en la Administración General.

El director general de Función Pública, José Narváez, explicó que en esta ocasión son 581 los aspirantes que concurren para cubrir una de las 46 plazas ofertadas, distribuidas entre 29 para el cuerpo de auxiliar administrativo y 17 para personal de limpieza y servicios domésticos. Estas plazas corresponden al cupo de reserva del dos por ciento previsto para personas con discapacidad intelectual.

Narváez destacó que estos procesos se celebran por tercera vez en la región gracias a la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, que permite facilitar el acceso de este colectivo a la función pública. Además, precisó que el 22% de los aspirantes ha solicitado adaptaciones en las pruebas, que se desarrollan con exámenes en formato de lectura fácil y temarios ajustados.

Logística y sistema de selección

Las pruebas, celebradas en el IES Universidad Laboral de Toledo, contaron con un dispositivo de 84 profesionales entre personal de apoyo, limpieza, ordenanzas, tribunales y vigilantes especialmente formados para acompañar a los opositores en aulas y trayectos.

El sistema de selección se articula como concurso-oposición. En la fase de concurso, no eliminatoria, se valoran los servicios prestados; mientras que en la fase de oposición los candidatos han dispuesto de 100 minutos para responder a un cuestionario de 20 preguntas tipo test y 5 de reserva.

Narváez agradeció la colaboración del CERMI Castilla-La Mancha, cuyas recomendaciones se han incorporado a la organización del proceso. En este sentido, el gerente de CERMI CLM y presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, mostró su satisfacción con el trabajo realizado por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y puso en valor las unidades de apoyo creadas este año para acompañar a las más de 112 personas con discapacidad intelectual que aprobaron en convocatorias anteriores y ya trabajan en la Administración regional.

Estas nueva convocatoria permite reforzar plantillas, reducir la interinidad, garantizar la promoción interna y fomentar la incorporación de las personas con discapacidad.

Narváez recordó que, en los últimos diez años, la Junta ha aprobado más de 30.000 plazas de empleo público en Castilla-La Mancha, con el objetivo de «mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante el refuerzo y la calidad de los servicios públicos que presta la Administración regional».