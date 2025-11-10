Suscribete a
Más de 36.000 mayores participan en las 31.000 actividades de envejecimiento activo de Castilla-La Mancha

La región cuenta con más de 132.000 mayores de 60 años repartidos entre los 53 Centros de Mayores propios de la Junta y los 63 de ayuntamientos que se han sumado a la red pública

Castilla-La Mancha tendrá 440 plazas nuevas en residencias de mayores en 2026 con la apertura de cinco nuevos centros

Celebración del Consejo Regional de Mayores de Castilla-La Mancha ABC

FRAN MALARA

Toledo

Más de 36.000 mayores de 60 años han participado en las más de 31.000 actividades que ha desarrollado el Gobierno de Castilla-La Mancha este año en la lucha contra la soledad no deseada, entre las que destacan las relacionadas con el turismo ... social, con el que 10.200 personas han viajado en 2025, el doble que el año pasado.

