Más de 350 actividades, novedades para jóvenes y 5 días con temáticas socioculturales copan la Feria de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, a la derecha, junto a los programas de la Feria

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado en el Ayuntamiento el programa de la Feria 2025, que dispone en esta edición más de 350 actividades lúdicas y culturales y cinco días dedicados a la discapacidad, la tauromaquia, la igualdad, la vecindad y a los mayores.

El reparto de programas se realizará hasta el día 6 de septiembre desde las 10.30 horas en la puerta del Consistorio, el entorno de la Posada del Rosario y el parque Abelardo Sánchez.

La mayor festividad de la ciudad, del 7 al 17 de septiembre, innovará este año además con una batería de eventos específicos para jóvenes de entre 14 y 18 años, con la Carpa de la Verbena acogiendo el Joven Fest los días 11, 12 y 13 y un refuerzo en inclusividad a través de la ampliación del horario sin ruido, la mejora de la accesibilidad al recinto ferial y la implantación de inteligencia artificial en la aplicación de la Feria con comunicación por voz, carteles animados y geolocalización avanzada.

Noticia Relacionada La Policía Local de Cuenca realiza más de 300 intervenciones durante las fiestas de San Julián ABC 102 están relacionadas con el tráfico, 23 por avisos de ruido o 29 por vehículos mal estacionados

Serrano ha reseñado que la Feria convierte a Albacete «en el epicentro de la alegría, la tradición, la cultura, la participación, la inclusión y la convivencia, abriendo sus puertas a todo el mundo para vivir una de las fiestas más emblemáticas de nuestro país«.

Declarada Interés de Turístico Internacional, el primer edil ha recordado que durante sus diez días la Feria de Albacete tendrá actividades dedicadas a todos los públicos y ha adelantado que este año se celebrará un reconocimiento especial en homenaje a los 100 años del nacimiento de don Manuel Blanco, creador del Miguelito, el pastelillo típico de La Roda, así como otro homenaje al albaceteño, fallecido este año, Valerio Belmonte, «el gran juglar de Albacete», conocido por su participación en los actos tradicionales de la ciudad.

El equipo municipal ha comunicado que se han organizado líneas especiales de autobuses para toda la ciudad de cara a la llegada de turistas y el aumento de tránsito civil, con un recinto ferial que en 2024 alcanzó los 3.150.000 visitas. Las líneas 1 y 3 de autobuses urbanos contarán con un refuerzo especial y se instalarán aparcamientos disuasorios en Imaginalia, la calle Imperial y la calle de los Empresarios con paradas de bus a pocos metros de distancia.

El alcalde ha destacado también la feria taurina de la ciudad, que «regresa a la plaza de toros con las mejores ganaderías, los toreadores más icónicos a nivel nacional y la promoción de lidiadores locales«.

Por otra parte, la feria deportiva contará con 52 actividades de distintos géneros que se suman a la oferta musical y teatral repartida en distintos puntos de la ciudad como la Posada del Rosario, Ea! Teatro y el Teatro Circo.

La campaña contra las agresiones y la violencia machista contará este año con material informativo, cartelería con abanicos, vasos y servilletas, la colaboración de la Federación de Rockeras y Metaleras de Mujeres de Albacete y la disposición de puntos violetas, uno ubicado en el recinto ferial con atención de 12.00 a 6.00 horas y otro en el colegio Isabel Bonal en la avenida Julio Carrilero con atención 24 horas.

De cara a la limpieza, el equipo de Gobierno local ha detallado que se ha formado un dispositivo de 115 trabajadores distribuidos durante todo el día para lograr «que Albacete celebre una Feria como se merece y transmitir la mejor imagen de la ciudad al resto del mundo».

Serrano ha concluido agradeciendo el trabajo del tejido asociativo de la ciudad, su equipo de Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la planificación de la Feria de Albacete, tildando a la festividad como «la mayor empresa de la ciudad gracias a su impacto en la economía a través de todas las visitas que llegan y que fomentan nuestra actividad durante todo el año«.