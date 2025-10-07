Hasta 325.000 hectáreas afectadas este año en Castilla-La Mancha por alguna adversidad climatológica

Son 325.000 hectáreas las afectadas este año en Castilla-La Mancha por alguna adversidad climatológica, que es la cifra más elevada de los últimos 45 años. Y esto se debe, básicamente, a que «el cambio climático hace más vulnerable las explotaciones». Lo ... dijo este martes el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, durante una jornada sobre seguros agrarios en Toledo.

De hecho, hasta el 30 de septiembre, las indemnizaciones alcanzan los 93 millones de euros y Agroseguro ya ha pagado 84, el 90 por ciento del total. Martínez Lizán explicó la diferencia entre tener un seguro o no con un ejemplo gráfico: «Desde la Junta hemos destinado ayudas para la sequía y el importe que ha pagado Agroseguro triplica lo que nosotros hemos podido ofrecer».

El consejero también afirmó que «cada cultivo tiene unos niveles de aseguramiento muy diferentes. Entre los que más están la viña y el cereal, mientras que el olivar está entre los que menos, con un 20 por ciento. Es muy difícil que el olivar se hiele, pero cada vez es más fácil que le pueda afectar el pedrisco o la sequía».

Finalmente, recordó que desde el año 2015 ha habido un incremento del 150 por ciento en las ayudas para la contratación de seguros agrarios por parte del Gobierno regional: de 4,2 a 10,5 millones.