Más de 150 mujeres... y algún hombre se reúnen en el X Encuentro de Encajeras de Bolillos

Más de 150 encajeras se ha dado cita en Valdepeñas en el X Encuentro de Encajeras de Bolillos, que ha tenido lugar en el Pabellón Ferial 'Esteban López Vega', como antesala de la celebración de las Fiestas de la Vendimia y el Vino de la ciudad, que se celebran oficialmente del 1 al 8 de septiembre.

Una actividad que encumbra este arte artesanal que ha puesto de relieve la teniente de alcalde de Cultura, Vanessa Irla, destacando el trabajo de la asociación de encajes de Valdepeñas.

«A lo largo del año, a través de la Universidad Popular, se hacen cursos de encaje de bolillos, por lo que creo que es importante que mantengamos esta iniciativa para que no se pierda esta labor tan tradicional«, ha afirmado Irla, añadiendo que «puntada a puntada, con este encaje se van hilando generaciones y es lo que queremos, que se incorporen personas más jóvenes para que podamos seguir manteniendo esta tradición«.

En este encuentro participan más de 150 encajeras, también algún hombre, procedentes de diferentes puntos de la provincia y de asociaciones de Málaga, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La presidenta de la Asociación Amigas Encajeras de Valdepeñas, Vicenta Peña, ha indicado que «con este tipo de encuentros nos conocemos e intercambiamos picados, es como si fuéramos una gran familia, y nos contamos trucos también para dar clases de inicio y avanzado«.

La tradición del encaje de bolillos se mantiene en la Ciudad del Vino a través de esta asociación de encajeras, que cuenta en la actualidad con una treintena de socias en activo.