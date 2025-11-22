Suscribete a
Una Transición sin amnesia, desmemoria ni olvido

Hubo muchísimo recuerdo, que aconsejaba no volver a las actitudes de los años treinta y no tirarse el pasado a la cabeza si se deseaba consolidar un régimen verdaderamente democrático

Especial: 50 años de la restauración de la Monarquía en España

La España que fuimos y que hoy no reconocerías

Don Juan Carlos se dirige a las Cortes el 22 de noviembre de 1975, el día en que fue proclamado Rey. abc

Jordi Canal

A pesar de la aversión a las fechas de una cierta historiografía, en la segunda mitad del siglo XX, y de la nefasta influencia psicopedagógica en la enseñanza, éstas son fundamentales. Sin ellas no hay historia. En el año de 1975 y, más concretamente, en ... el mes de noviembre, dos días, un jueves y un sábado, marcaron un cambio de periodo: 20 y 22 de noviembre de 1975. El paso de una etapa a otra no significa, en ninguna parte, un borrón y cuenta nueva. Eric J. Hobsbawm sugirió acertadamente que estos pasajes se asemejan a un autobús urbano, que en las paradas permite apearse a algunos pasajeros, mientras otros se quedan en el vehículo y, asimismo, suben nuevos usuarios.

