Una Transición sin amnesia, desmemoria ni olvido

A pesar de la aversión a las fechas de una cierta historiografía, en la segunda mitad del siglo XX, y de la nefasta influencia psicopedagógica en la enseñanza, éstas son fundamentales. Sin ellas no hay historia. En el año de 1975 y, más concretamente, en ... el mes de noviembre, dos días, un jueves y un sábado, marcaron un cambio de periodo: 20 y 22 de noviembre de 1975. El paso de una etapa a otra no significa, en ninguna parte, un borrón y cuenta nueva. Eric J. Hobsbawm sugirió acertadamente que estos pasajes se asemejan a un autobús urbano, que en las paradas permite apearse a algunos pasajeros, mientras otros se quedan en el vehículo y, asimismo, suben nuevos usuarios.

Noticia Relacionada La Corona: el símbolo que une a Felipe VI con Carlos III Mónica Arrizabalaga Desde Isabel II, ocupa un lugar protagonista en las proclamaciones

Cada momento constituye una suma de pasado, presente y futuro; de ayer, hoy y mañana. Comoquiera que sea, los dichos dos días en cuestión del mes de noviembre de 1975 marcaron un antes y un después: el peso del pasado y la ligereza del futuro. A la postre resultó que ni todo estaba atado y bien atado, ni todo estaba previsto y bien previsto. Este mes de noviembre de 2025 conmemoramos el cincuentenario de aquellas dos fechas: las del fallecimiento de Francisco Franco y de la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España.

Francisco Franco llegó al término de su vida en la madrugada del 20 de noviembre de 1975. Carlos Arias Navarro, el entonces presidente del Gobierno de España, lo anunció emocionado en televisión: «Españoles: Franco ha muerto». Con el traspaso del dictador terminaba también su larga dictadura, personal, militar y «por la gracia de Dios», como bien la caracterizó Manuel Pérez Ledesma. El franquismo fue un régimen autoritario, pero no totalitario ni fascista, que pasó por distintas fases entre 1939 y 1975.

Galería. Los 1.300 días que cambiaron España, en imágenes.. En la foto, varios espectadores escuchan el anuncio de la muerte de Francisco Franco ABC

El antifranquismo ha sido sobrevalorado. El final del régimen estuvo marcado por la deteriorada salud de Franco, desde la grave flebitis diagnosticada en junio de 1974 hasta su deceso. Tres cuestiones alteraron la situación general: la Revolución de los Claveles portuguesa, los últimos fusilamientos y la Marcha Verde en el Sahara.

Como ha apuntado el periodista Miguel Ángel Aguilar, «se respiraba un aire de fin de época, pero nadie sabía cómo ni cuándo llegaría ese final». En noviembre de 1975 se asistió a una atroz agonía del gobernante, controlada con fines políticos continuistas por el 'yernísimo' marqués de Villaverde. No consiguió evitar, sin embargo, su fallecimiento el 20.

El Rey de todos los españoles

El 22 de noviembre de 1975, un día sábado, Juan Carlos de Borbón y Borbón fue proclamado Rey de España con el nombre de Juan Carlos I. El acto tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, dirigido por su presidente Alejandro Rodríguez de Valcárcel. En las fotografías más reproducidas puede verse al nuevo Rey, con uniforme militar, acompañado de su esposa, Doña Sofía, con un elegante vestido rojo, y sus tres hijos, Elena, Cristina y Felipe.

Don Juan Carlos tuvo que jurar los principios y leyes fundamentales del Movimiento y proclamó su voluntad de ser Rey de todos los españoles. Su discurso, milimetrado con la ayuda sobre todo de Torcuato Fernández-Miranda y Alfonso Armada, principiaba con las palabras siguientes: «En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la Corona del Reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el Trono».

Dolor y esperanza, leyes y Monarquía: el pasado y el futuro desde el imprescindible y calculado equilibrio del presente. Terminaba el parlamento con promesas de firmeza y prudencia, un llamado a la unidad y un «¡Viva España!».

Don Juan, conde de Barcelona, aspiraba a la restauración de la Monarquía y a un reconocimiento hacia su propia figura a través del hijo

Don Juan Carlos había nacido en Roma en 1938, en plena Guerra Civil española. Nieto de Alfonso XIII e hijo de Don Juan, fue enviado a España, en noviembre de 1948, como consecuencia de una entrevista mantenida por su padre y el general Franco en la que habían acordado que el niño podría continuar allí los estudios.

Don Juan, conde de Barcelona, aspiraba a la restauración de la monarquía y a un reconocimiento hacia su propia figura a través del hijo. El dictador, en cambio, pretendía tener bajo control y modelar a su conveniencia a un posible recambio. Desde 1947, en virtud de la Ley de Sucesión, España se definía como Reino, aunque con pocos monárquicos y sin rey.

Padre e hijo

El joven Juan Carlos se preparó, entre 1955 y 1959, en las academias y escuelas de los tres ejércitos e hizo uno breves estudios en la Universidad Complutense de Madrid, a principios de la década de 1960, que se combinaron con otros particulares.

Franco decidió reinstaurar la Monarquía en 1969, aunque sin precisar fechas, y le designó como sucesor a título de rey. El conflicto entre don Juan y su hijo resultaba inevitable y duró años. La estrategia del futuro Rey era sustancialmente posibilista: aprovechar esta ventana de oportunidad podía significar dar un paso decisivo en la deseada recuperación de la monarquía.

Entre 1969 y 1975 la visibilidad del Príncipe de España -título improvisado, distinto del histórico y dinástico Príncipe de Asturias- aumentó y sus propósitos reformadores tomaron cuerpo.

En aquel entonces se insistió, en algunos círculos, en el poco futuro de esa Monarquía, motejando al nuevo Rey como el Breve. No les quedó otra que rectificar

Con la proclamación del 22 de noviembre de 1975 empezaba, en cualquier caso, una aventura en donde nada estaba escrito de antemano, excepto la línea del cambio hacia alguna forma de democracia.

Tras este día llegaron otros mil, cargados de incertidumbre, sorpresas, éxitos y problemas. El proceso de Transición se construyó día a día. En un discurso pronunciado en Washington en junio de 1976, en inglés, ante los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, Juan Carlos I afirmó que «la Monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegura el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados».

La declaración de principios era inequívoca. En aquel entonces se insistió, en algunos círculos, en el poco futuro de esa Monarquía, motejando al nuevo Rey como el Breve. No les quedó otra que rectificar con el paso de los meses y, en no pocos casos, convertirse en fervientes juancarlistas. Según una encuesta de la empresa Gallup, elaborada en octubre de 1976, el 79 por ciento de los españoles se declaraban satisfechos de la actuación pública que estaba desarrollando el Monarca.

La tarea se antojaba, en cualquier caso, ingente y llena de obstáculos. En junio de 1977, sin embargo, se celebraron ya las primeras elecciones democráticas. Estos comicios culminaban la primera fase de la Transición democrática, abierta tras el nombramiento -sorpresivo para muchos- de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno de España a principios de julio de 1976.

Se ponía fin, con ello, a la etapa que siguió al óbito de Franco, en la que Arias Navarro -ese «desastre sin paliativos», como le calificara el nuevo Rey en la revista 'Newsweek'- intentó prolongar con poco acierto y vacilaciones la dictadura. El papel de Juan Carlos I fue decisivo a la hora de apostar por Suárez, con la ayuda de Fernández-Miranda, como coprotagonista en un todavía incierto viaje.

El reformismo procedente del antiguo régimen y las oposiciones tuvieron que superar viejas desconfianzas para sumar una Transición de tipo político a la que ya se detectaba, desde hacía tiempo, en lo cultural y social. La apertura y los cambios jurídico-formales, desde la ley a la ley, para pasar página -en especial, la Ley para la Reforma Política- coexistieron con una profunda crisis económica, la multiplicación de huelgas, las amnistías, el malestar militar, las demandas autonomistas y el terrorismo de la extrema derecha, de ETA y el Grapo.

Ni hubo amnesia, ni desmemoria, ni olvido, sino todo lo contrario, muchísimo recuerdo y memoria, que aconsejaban no volver a las actitudes de los años treinta y no tirarse el pasado a la cabeza si se deseaba consolidar un régimen verdaderamente democrático.

Pensar la Transición desde sus resultados y no desde su desarrollo distorsiona totalmente la mirada

Lo ocurrido en España a partir de 1975 no admite lecturas presentistas, tan de moda en algunos sectores de la izquierda radical -y no tan radical, a veces- y de los nacionalismos disolventes en los últimos años, y, asimismo, entre jóvenes que no vivieron aquellos hechos. Pensar la Transición desde sus resultados y no desde su desarrollo distorsiona totalmente la mirada.

En este sentido, la Monarquía era seguramente, en la España de aquel momento, la única salida factible. No parece necesario recurrir aquí a la historia virtual. Constituía la única aceptable, en todo caso, para los franquistas intransigentes y el Ejército y, asimismo, para todos aquellos que temían el estallido de una nueva guerra civil. La República evocaba malos tiempos antes de una tempestad.

Aprender de los errores

Juan Carlos I fue, como apuntó Charles T. Powell, una suerte de piloto del cambio. Aunque no puedan olvidarse los actores llamados colectivos, en la Transición de la dictadura a la democracia el papel de las individualidades iba a resultar determinante.

Consenso, responsabilidad y generosidad primaron, a diferencia de hoy, por encima del enfrentamiento y la deslealtad. El Monarca y sus consejeros demostraron ser capaces de releer en clave posibilista y moderna las experiencias de otras testas coronadas y pretendientes de la dinastía borbónica. Y de aprender, sobre todo, de los errores de Alfonso XIII y Don Juan -e, incluso, del cuñado, Constantino II de Grecia-.

La Monarquía se convirtió progresivamente en un símbolo unificador, moderador y de referencia en el seno de una España democrática y moderna. El final del periodo de la Transición, en torno a 1981-1982, iba a coincidir con el momento clave en el proceso de legitimación democrática y popular de la Monarquía.

Las legitimidades democrática y popular, que la Monarquía de Juan Carlos I acumuló a lo largo de la Transición, borrando poco a poco el estigma de sus orígenes, se unieron a la puramente dinástica y a la constitucional. Su proclamación como Rey, en 1975, tras el fallecimiento de Franco, no fue producto de una restauración, sino de una instauración. La legitimidad dinástica se adquirió en 1977 tras la renuncia de Don Juan a sus derechos al trono, una vez persuadido de que la Monarquía y la democracia estaban en adecuada vía de consolidación.

La ceremonia resultó muy discreta, tal como había aconsejado el entorno del nuevo Monarca. De aquel acto, que duró un cuarto de hora y tuvo lugar en el palacio de la Zarzuela el 14 de mayo de 1977, con la presencia de tres generaciones de la Familia Real, se recuerdan sobre todo las palabras finales de Don Juan: «Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el Rey!».

Consenso, responsabilidad y generosidad primaron, a diferencia de hoy, por encima del enfrentamiento y la deslealtad

La legitimidad constitucional perdida por la Monarquía alfonsina en 1923, en el marco de un régimen liberal pero no democrático, fue recuperada en 1978, en un referéndum que era algo más que una simple aprobación de la Constitución, pues implícitamente interrogaba también sobre la forma monárquica del Estado. En la nueva ley fundamental, imaginada como una verdadera Constitución para todos los españoles, se especificaba que «la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria». Esta, a diferencia de la monarquía simplemente constitucional de otros momentos históricos, permitía hacerla plenamente compatible con la democracia. La Constitución de 1978 fue el producto de las conversaciones, negociaciones y discusiones de todas las grandes fuerzas parlamentarias. Se trataba de un producto del consenso.

Tras el referéndum del 6 de diciembre de 1978, la Carta Magna fue sancionada por el Rey el día 27. Ante los diputados y senadores reunidos, Juan Carlos I pronunció un discurso en el que se anunciaba, con realismo, que «la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil». La Transición, efectivamente, aunque avanzada, no había terminado todavía. En cualquier caso, en el millar de días que siguieron al 20 y el 22 de noviembre de 1975 se diseñó otra España, la nuestra. Hasta aquí su historia, que con ahínco algunos pretenden reescribir desde la siempre conflictiva, presentista y partidaria memoria.