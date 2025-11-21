Sofía y Letizia: dos reinas, dos eras

Sofía de Grecia y Letizia Ortiz nacieron en mundos que pocas veces se tocan. La primera, bisnieta de emperador e hija y nieta de reyes, creció en una Europa aún monárquica, entre dinastías regias, rituales bien asentados y una educación marcada por la idea del ... deber. La segunda, nieta de taxista e hija de enfermera, lo hizo en una familia de clase media en una España ya democrática que le permitió convertirse en consorte siendo una periodista divorciada. El contraste entre estas dos mujeres que comparten el título de Reina de España es tan grande como el que ofrecen la España de 1975 y la de 2025. Igual que la España de 1975 no hubiera aceptado a la Reina Letizia de hoy, la de 2025 no lo habría hecho con la Reina Sofía de ayer.

Pero las desemejanzas que presiden el retrato de las dos consortes no han descosido a la Corona sino que han sido hilos que le han permitido zurcir su evolución y su continuidad en entornos completamente diferentes. Y es que al origen, educación y carácter se añadió después la diferente herencia institucional. Cuando la madre de Felipe VI llegó a España, a comienzos de los años sesenta, asumió con naturalidad un papel secundario.

Durante la Transición, mientras Don Juan Carlos asumía el enorme reto de conducir el país hacia la democracia con la guía de Torcuato Fernández-Miranda, la madre de Felipe VI aportó estabilidad y construyó confianza desde la contención. En los años más difíciles del final del reinado de su esposo se mantuvo firme, sin declaraciones ni gestos de distanciamiento ante los escándalos, impidiendo que el desgaste personal del Monarca arrastrara a la institución en bloque.

Doña Letizia, en cambio, se convirtió en Reina de una España mucho más crítica que ya exigía ejemplaridad a todas sus instituciones. Lo hizo, además, tras la abdicación forzosa del anterior Monarca, precisamente, por falta de ejemplaridad. Su aportación no se ha limitado a acercar la Casa del Rey a las clases medias de las que proviene. La madre de la Princesa Leonor ha introducido en la Corona método, previsión y una orientación clara a asuntos que conectan con los problemas reales de la ciudadanía -educación, salud, igualdad, investigación- como fórmula para que, por encima de todo, sea útil en una democracia madura.

La escena de Palma fue algo más que un choque personal, fue un choque entre dos tiempos

Con Doña Letizia, la Casa del Rey se volvió más austera y más consciente de que tanto comunica la forma como el fondo, y también cambió el concepto de la pareja real: el papel secundario de Doña Sofía dio paso a un trabajo en equipo entre el Monarca y su esposa. Doña Letizia superó su desconocimiento del protocolo y la tradición con aprendizaje voraz y profesionalidad.

Las dos personalidades y tiempos de las dos reinas de España chocaron en aquella escena en la catedral de Palma, en 2018, que se convirtió en el símbolo de sus diferencias. El país entero lo interpretó como un enfrentamiento personal entre suegra y nuera. Sin embargo, detrás de una secuencia de menos de diez segundos friccionaban dos épocas: la de la discreción heredada y la del escrutinio permanente. Doña Sofía priorizaba la continuidad del protocolo; Doña Letizia, el cuidado extremo de la imagen ante un entorno mediático que multiplica el efecto de una instantánea en segundos.

Impronta y continuidad en la educación

Pero tres años antes del episodio de Palma, en un acto de Unicef, Doña Letizia había demostrado que no había incompatibilidad sino continuidad. Las palabras que le dedicó a su suegra sonaron sinceras y cálidas, aunque pocas veces se recuerdan: «Majestad, su trabajo, su ejemplo y su dedicación son la mejor referencia posible». No era un simple cumplido. Pocas cosas llevan tanto la impronta de una madre como la educación de sus hijos. La de Doña Leonor ha seguido los pasos de la de Don Felipe y ha replicado el enfoque de formar a una futura Reina por encima de cualquier otra consideración.

La educación compartida de padre e hija es mucho más que una coincidencia de pareceres, es el enlace con uno de los valores esenciales de la Monarquía: la continuidad histórica, símbolo de estabilidad. Por tanto, las palabras de Doña Letizia en aquel acto de Unicef fueron la forma de reconocer que la modernización solo funciona desde la tradición y que la transparencia también necesita templanza.

Este viernes, diez años después, ese reconocimiento se ha convertido en el más elevado homenaje institucional cuando Felipe VI le ha impuesto a su madre el Toisón de Oro; una distinción que subraya oficialmente una trayectoria de prudencia y lealtad en momentos difíciles.

Durante los últimos 50 años, España ha cambiado tanto como sus reinas y ambas han sabido ofrecer estabilidad desde contextos distintos y ante crisis profundas. Que la Corona haya resistido tras los fallos finales del Rey que la restauró y haya logrado evolucionar sin quebrarse tiene mucho que ver con dos mujeres que llegaron a ella siendo muy distintas, pero que supieron cómo asegurar la continuidad de la misma institución.