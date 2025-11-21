Suscribete a
ABC Premium

Sofía y Letizia: dos reinas, dos eras

Dos mujeres tan diferentes como la españa de 1975 y la de 2025 han acabado marcando medio siglo de Monarquía. Las dos reinas son un hilo conductor para entender cómo la corona ha sorteado sus crisis sin romperse

Mil días por la libertad

Sigue en directo la declaración de Ayuso sobre la condena del fiscal general, García Ortiz

Doña Letizia y Doña Sofía, a su llegada a la recepción anual en el Palacio de la Almudaina, en Palma de Mallorca, en 2016
Doña Letizia y Doña Sofía, a su llegada a la recepción anual en el Palacio de la Almudaina, en Palma de Mallorca, en 2016 efe
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sofía de Grecia y Letizia Ortiz nacieron en mundos que pocas veces se tocan. La primera, bisnieta de emperador e hija y nieta de reyes, creció en una Europa aún monárquica, entre dinastías regias, rituales bien asentados y una educación marcada por la idea del ... deber. La segunda, nieta de taxista e hija de enfermera, lo hizo en una familia de clase media en una España ya democrática que le permitió convertirse en consorte siendo una periodista divorciada. El contraste entre estas dos mujeres que comparten el título de Reina de España es tan grande como el que ofrecen la España de 1975 y la de 2025. Igual que la España de 1975 no hubiera aceptado a la Reina Letizia de hoy, la de 2025 no lo habría hecho con la Reina Sofía de ayer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app