El Rey preside el acto institucional por los 50 años de Monarquía

El rosa como unión entre Reinas y el abrazo de la Heredera a su abuela: el emotivo homenaje de Felipe VI a la Reina Sofía

El 50 aniversario de la restauración de la Monarquía deja otra imagen familiar y que muestra continuidad en la Corona

Felipe VI reivindica el papel decisivo de Juan Carlos I en «un gesto político revolucionario» como la Transición 

Sigue en directo la declaración de Ayuso sobre la condena del fiscal general, García Ortiz

La Reina Letizia, Doña Sofía y la Princesa Leonor, siguen a Felipe VI desde el salón del Trono y hasta la camareta de Gasparini
La Reina Letizia, Doña Sofía y la Princesa Leonor, siguen a Felipe VI desde el salón del Trono y hasta la camareta de Gasparini EFE
Angie Calero

Angie Calero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En cuanto la Unidad de Música de la Guardia Real ha terminado de interpretar el Himno Nacional desde el salón de Teniers del Palacio Real, el protocolo se ha relajado entre los miembros de la Familia Real. En el momento en que se dirigían desde ... el salón del Trono hasta la saleta de Gasparini, donde han saludado uno por uno a todos los invitados a la ceremonia de imposición del Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han dado un sentido abrazo a la Reina Sofía, a quien hoy ha condecorado el Rey por una «vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona, apoyando con convicción al Rey Juan Carlos en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades«.

