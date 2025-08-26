Los Reyes inician este miércoles su visita a las zonas afectadas por los incendios

El Rey Felipe VI (c), junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita al Cuartel General de la UME

Sus Majestades los Reyes iniciarán mañana una visita a las principales zonas afectadas por los graves incendios registrados en los últimos días. La primera etapa será en Castilla y León, donde recorrerán el Parque Natural del Lago de Sanabria, en Zamora, y el Parque de Las Médulas, en León.

El objetivo de este viaje es conocer de primera mano los daños sufridos, atender las necesidades de los vecinos y mostrar su agradecimiento a los equipos de emergencia que han trabajado intensamente en las labores de extinción y en la protección de la población.

El itinerario continuará este jueves 28 en Galicia y finalizará este viernes 29 en Extremadura. En ambas comunidades los Reyes visitarán varias localidades especialmente castigadas por los incendios, con el propósito de mantener contacto directo con los damnificados y reforzar el apoyo institucional en las zonas afectadas.