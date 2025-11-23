Cómo es el Rey en el pincel de un niño

Las cosas, la sociedad, han cambiado mucho en los últimos 45 años. Es el tiempo que ha pasado desde que un grupo de amigos de Don Juan Carlos se unieran para crear una iniciativa, la Fundación FIES, y que fueran los niños del país ... los que escrutaran bajo su lupa la figura del Rey, su papel como Monarca y también expresaran su opinión sobre la institución.

El concurso '¿Qué es un Rey para ti?' ha logrado reunir en ese tiempo 700.000 de esas pequeñas formas de expresión y ha llevado al Palacio de Oriente, al de la Zarzuela y el Pardo a 750 niños de todas las comunidades autónomas. Como premio no había una consola o una muñeca aguardando a la vuelta de la esquina. El galardón era ser uno de los 17 representantes anuales que los llevaba a ponerse cara a cara frente al Monarca y frente a la persona. Cinco generaciones de españoles que coinciden en que el mayor premio era ver la sonrisa complaciente y orgullosa de sus familias, «pasar un fin de semana en Madrid», para los que no eran de la capital, y el encuentro con una figura a la que encontraban (y encuentran en los últimos años en la persona de su hijo, Don Felipe) «sumamente cercana».

El Rey Felipe, en una imagen de archivo de 2016, con los ganadores de '¿Qué es un Rey para ti?' ABC

Sirva una anécdota como muestra de esta aseveración consensuada por todos los agasajados, que cuentan en la actualidad con entre 10 y 50 primaveras: al principio el concurso se restringió a jóvenes de Madrid, normalmente presentaban un dibujo o una carta al Rey. «Su Majestad el Rey Don Juan Carlos nos pidió que ampliáramos el concurso a nivel nacional, para que todos los niños de todas las regiones pudieran participar y tener su propia exposición en su tierra. Y así es como nace la idea de celebrar las fases autonómicas», aseguran desde la fundación FIES, y que los muchachos presenten en sus colegios desde óleos a proyectos de robótica, grabaciones de vídeos e infografías o ideas en 3D. El formato no importa mientras el contenido sea didáctico, respetuoso y sincero. Después se abrió también a la participación de los profesores y es ahí cuando alguna alumna, como Marina Couñago, que ya había repetido en 1985 y 1986 por sus dotes plásticas, renovó condición, audiencia y premio como docente.

Marina Couñago Enríquez ganó por Galicia en 1985 y 1986 «Se pasaron los nervios al ver la cercanía con la que nos hablaba»

Viguesa, regatista, amante del mar y surcadora de las mismas aguas atlánticas que la Infanta Cristina, docente de Educación Plástica y Visual durante años en Bayona (Pontevedra), soñaba ser guardiamarina en el Juan Sebastián Elcano. La vida parecía decirle a Marina (hoy 50 años) que navegaba pareja a la Familia Real.

Rememora ahora, con trazo fino y conversación amable, la sonrisa de su padre cuando supieron que había ganado el concurso con uno de sus dibujos en 1985. Y que iban a encontrarse con Don Juan Carlos. Ese año Ernesto, también maestro, la acompañó al Palacio de Oriente y presumió de galones al regresar al claustro. Guardó como oro en paño aquella portada de 'El Faro de Vigo' (28-01-1986) en la que su chiquilla aparecía junto al Rey. Marina casi puede retrotraerse a la gigante escalera y al majestuoso salón donde tuvo lugar la audiencia a los 17 chavales. Al año siguiente la alumna aventajada renovó 'votos' como ariete de Galicia y fue su madre, María Remedios, docente, quien la acompañó esa vez al corazón del Palacio de la Zarzuela. Se podría decir que Marina es la 'top one' de este certamen. «El premio era asistir con esas enormes dosis de ilusión», dice hoy.

Pasados algunos años, se le atragantaron las Matemáticas y estudió Bellas Artes. El preludio ya estaba claro. Marina pintó para el Rey un mapa del Estado con un Monarca que abría la puerta de una celda, en la que se encontraba encerrada España, con la llave particular de la paz, en clara alusión al cambio que representaba la instauración de la Monarquía democrática. Confiesa que se le pasaron los nervios explicando esto mismo en la primera audiencia al ver cómo les hablaba el Rey con súbita simpatía y destaca lo discreta pero acertada en su rol en el concurso que estuvo Doña Sofía.

En 1986 Marina volvió con su madre y le mostró de nuevo a los Reyes eméritos su dibujo Cedida a ABC

En una segunda ocasión, a una niña a la que le devoraba la situación se hizo pipí esperando al Rey. Entre todos sus compañeros lograron tapar el sonrojo y todo siguió con naturalidad, recuerda. Otra alumna, invidente, leyó la redacción en braille al Rey. A Marina le impactó su sutileza.

En esa segunda ocasión a la gallega le llegó el premio al representar al Monarca en una celebración de cumpleaños, donde soplaba 17 velas, una por cada autonomía. Los invitados al ágape a su alrededor éramos los españoles. «Es una figura que representa, ante todo, la unidad», incide. En su casa siempre se respetó la institución y sus padres la animaron a concurrir. «Me impresionó esta vez que el Rey se interesaba por el trabajo, la técnica empleada, preguntando hasta por los pequeños detalles».

Alejandro Marco es uno de los 17 ganadores de la 44ª edición, la de 2025. Luce su maqueta RAMÓN COMET Alejandro, de la última 'hornada': «Felipe VI es nuestro mejor embajador» CEDIDA Alejandro Marco posa en Zaragoza ante un monumento de pasado y tradición eminentemente monárquicos, la Catedral de la Seo. Él es uno de los 17 últimos ganadores (de la generación alfa) del concurso, tan recientes que no han pasado aún por la vivencia de conocer a Felipe VI. El joven, que estudia primer curso de la ESO en el colegio Santo Domingo de Silos, charla junto a Pilar y Alberto, sus padres, con una madurez asombrosa en un niño de 13 años. Alejandro se frustró al no poder ganar en una primera ocasión y se mantuvo firme hasta que con un «plato de Ikea giratorio», decoró una escena conmovedora de los Reyes –«la despedida en Cádiz de su hija Leonor a bordo del buque Juan Sebastián Elcano»– y conquistó el podio por Aragón este 2025. El disco giratorio simulaba que la vida de Don Felipe va a girar siempre en un continuo ciclo de esfuerzos y servicios por y para España, explicó el joven en un vídeo dirigido al certamen. En casa de los Marco Valién se entiende que «la libertad de la que todos gozamos cada día en las últimas cinco décadas pasa por la institución monárquica», que es «conciliadora y garante de concordia y unidad». Pilar inculca la importancia de que existan tres poderes y el Rey sirva de nexo de continuidad. «Es el mejor embajador que hay, es unión». Alejandro sueña con ser astrofísico, con conocer al Monarca en audiencia privada y visitar el Palacio Real. Sus padres extienden la invitación a los Reyes a volver siempre que quieran a esta ciudad tan ligada a su historia y a la de su primogénita.

Marina, inspectora educativa en Galicia, describe la experiencia como una «vivencia» que recordará siempre, una de esas experiencias que se graban a fuego en la ilusión de un niño e imprimen carácter.

Como alumna, también luego como profesora lo ganó e intentó transmitir a sus estudiantes que la Monarquía era y es una suma de valores, era el respeto a la estabilidad, el progreso y la paz. Además, les invitaba a innovar con las técnicas empleadas y algunos alumnos suyos presentaron auténticas obras de arte hechas a base de arena que baña el Atlántico, por ejemplo.

Recuerda también que tuvo que armar una «especie de ataúd» por el volumen de unas obras para transportarlas hasta Madrid. Huelga decir que la hija de Marina, Claudia, también se personó en el concurso, del que quedó finalista. Pero su moraleja es clara: «Quiero creer que algo de esos valores que inspiran a un chiquillo a esforzarse, a evaluar a la figura más importante de España, que algo siempre se queda».

José Gómez Soltero ganó en 2019 por Extremadura «Al día siguiente de estrecharle la mano, cerraron todo por la pandemia»

Si Marina ha visitado a los Reyes en ocasiones distintas, también ha repetido en su corta vida José. Extremeño de Montijo, estudia Medicina en Badajoz y como coetáneo de Doña Leonor, acudió a los fastos por el décimo aniversario de la coronación. Charló animado con ella hasta de los carnavales pacenses y la carrera militar que inauguraba la Heredera del trono. José no lo duda: es una chica de su tiempo, muy pegada a la actualidad. Pero José había ganado ya ese premio como alumno. En 2019, con un dibujo que retrataba al Rey con una bandera de fondo y el marco eran las 17 banderas autonómicas. «Fue muy curioso, porque regresábamos de Madrid cuando no habíamos oído aún hablar de lavarse las manos y al día siguiente de estrechársela al Rey, cerraron todo por la pandemia».

Don Felipe, con José Gómez, arriba en 2019. Abajo, con las Infantas en el décimo aniversario de la coronación de su padre Felipe VI como Rey de España CEDIDA

Como el resto de los niños, para el pacense aquello fue como «ir de excursión». Fueron al Pardo, y estratégicamente colocados, les epató a todos la entrada del Rey y su altura. «Me hizo mucha ilusión. Es una experiencia que me ha gustado vivir y no todo el mundo puede decirlo».

Su madre Vanesa, firme monárquica, le instigó a presentarse. «Nos dejó alucinados cómo hablaba Don Felipe, lo cercano que era. Con él la Monarquía está asentada, no encuentras nunca una mala cara, una mala forma. Es más, pregunté a protocolo si podía hacerme una foto con Doña Letizia, que en aquella ocasión estaba sentada, por su dolencia en el talón, y tengo esa foto. Además no preguntó sin más. A mí y al resto hizo por conocernos».

Raquel Gómez ganó en 2006 por Cantabria «Fue como estar en casa»

Licenciada en ADE, trabajadora de Inditex, Raquel no se podía ni creer haber ganado el concurso. La insistencia de su madre, profesora, también hizo lo suyo. «No borras el recuerdo de tu memoria. A un niño eso le impresiona mucho. Te sientes afortunado. Sientes una mezcla de emoción de nervios». Pero cuando lo vi, fue como estar delante de mi abuelo. «Ya estaba muy fastidiado, caminaba con bastón y con los nervios pensé que era como estar delante de mi abuelo. Fue cercano, agradable y entonces el protocolo voló. Era como estar en casa».

Fila de abajo, niña con la chaqueta rosa: esa es Raquel. Arriba, en la actualidad CEDIDA

La joven que no ha cumplido la treintena asegura que no influye en este concurso que acaba de convocar su 45ª edición que seas más o menos monárquico, porque lo que se te inculca es que es una figura preeminente del país. «Yo gané con un collage, un circo que solía venir a un pueblecito cerca de Reinosa. Para mí el Rey era el presentador y los espectadores éramos los ciudadanos». Fue «genial» ganar, es importante en tu proceso de aprendizaje: a veces ganas y otras no, pero representar a tu comunidad ante el Rey es una experiencia muy emocionante para un niño. Ahí radica precisamente por qué se gestó esta longeva y próspera iniciativa, donde Don Felipe aparece retratado con igual cariño que el que se profirió a su progenitor.