Cómo es el Rey en el pincel de un niño

Hace 45 años, un grupo de amigos de la Monarquía se unió en una iniciativa para que los pequeños pusieran bajo su lupa la figura del Rey. Y qué puede haber más puro y escrutador a la vez que 700.000 de esas opiniones

Especial: 50 años de la restauración de la Monarquía en España

Marina Couñago, natural de Vigo, en la actualidad. Al lado, en Audiencia Real como alumna ganadora en 1985 y como profesora ganadora en 2004
MIGUEL MUÑIZ
Las cosas, la sociedad, han cambiado mucho en los últimos 45 años. Es el tiempo que ha pasado desde que un grupo de amigos de Don Juan Carlos se unieran para crear una iniciativa, la Fundación FIES, y que fueran los niños del país ... los que escrutaran bajo su lupa la figura del Rey, su papel como Monarca y también expresaran su opinión sobre la institución.

